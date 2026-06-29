W skrócie Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął Luigi Cavallari, mąż minister Eugenii Roccelli, który po skoku z łodzi do wody nie wypłynął na powierzchnię.

Poszukiwania 84-latka prowadzą zespoły nurków oraz śmigłowiec, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie, a na miejscu obecni są przedstawiciele służb.

W internecie pojawiły się negatywne komentarze dotyczące działań służb, które zostały potępione przez premier Włoch Giorgię Meloni.

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Włoska minister ds. równych szans i rodziny Eugenia Roccella wraz z mężem wypłynęła w sobotę na jezioro Vico w prowincji Viterbo. 84-letni Luigi Cavallari postanowił wskoczyć do wody, jednak później nie był w stanie wrócić na łódź.

Jak podaje "la Repubblica", po wynurzeniu mężczyzna miał powiedzieć, że źle się czuje i nie jest w stanie utrzymać się przy krawędzi łodzi. Gdy zniknął pod taflą jeziora, minister zawiadomiła służby.

Według wstępnych ustaleń Cavallari mógł doznać szoku termicznego i zostać porwany przez prądy na jeziorze.

Eugenia Roccella, minister ds. równych szans i rodziny Włoch MARCO ZAC / NURPHOTO AFP

Tragedia we Włoszech. Mąż minister Eugenii Roccelli zaginął na jeziorze

Do akcji poszukiwawczej zadysponowano zespoły doświadczonych nurków. Wykorzystano również najnowocześniejsze dostępne technologie - na głębokości powyżej czterech metrów widoczność jest mocno ograniczona. Maksymalna głębokość jeziora Vico wynosi blisko 50 metrów.

- To szczególnie skomplikowane poszukiwania. (…) Robimy wszystko, co możliwe w obliczu tej bardzo smutnej historii - mówił Andrea Nino Caputo, zastępca prefekta Viterbo.

Oprócz łodzi na miejscu jest także śmigłowiec, który przeczesuje teren przybrzeżny. Działaniami służb osobiście kierują komendant policji w Viterbo, zastępca prefekta prowincji, a także dowódca tamtejszej jednostki karabinierów.

Premier Włoch potępiła komentarze ws. zaginięcia. "Istnieje granica"

Wykorzystanie takich sił w poszukiwaniu męża minister oburzyła część internautów we Włoszech - zauważa agencja informacyjna ANSA. Pod publikacjami dotyczącymi zaginięcia Luigiego Cavallariego pojawiły się liczne negatywne komentarze. W niektórych z nich twierdzono, że zwykły obywatel nie mógłby liczyć na takie zainteresowanie w przypadku podobnej tragedii.

"Czytanie w tych godzinach ohydnych i nieludzkich komentarzy przeciwko Eugenii Roccelli to coś, co przyprawia o dreszcze" - napisała na platformie X premier Włoch Giorgia Meloni.

Szefowa włoskiego rządu zdecydowanie potępiła taką reakcję. "Istnieje granica, której nigdy nie powinno się przekraczać, a jest nią szacunek należny ludzkiemu cierpieniu" - zwróciła uwagę.

"Kiedy dochodzi do uderzenia w osobę i rodzinę w tak dramatycznym momencie, nie jesteśmy już w sferze sporu politycznego, lecz w sferze nędzy moralnej" - dodała Meloni.

Źródła: "la Repubblica", ANSA





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