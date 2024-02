Fałszywy alarm na statku. Pasażerowie mieli chorować na cholerę

Władze Mauritiusa początkowo zablokowały statek "aby uniknąć ryzyka dla zdrowia", dodając że "zdrowie pasażerów jak i mieszkańców wyspy stanowi najwyższy priorytet dal władz". Co najmniej 14 pasażerów i jeden członek załogi mieli cierpieć na problemy żołądkowe. Zostali odizolowani w swoich pokojach. W niedzielę rano służby zdrowia pobrały próbki od 15 osób na pokładzie, aby wykluczyć ewentualne zarażenie cholerą.

Epidemia cholery. Rośnie liczba przypadków

Od stycznia 2023 roku, w siedmiu krajach południowej Afryki, przynajmniej 188 tys. osób zostało zarażonych cholerą, trzy tys. z nich zmarły. Najbardziej dotkniętym cholerą państwem Afryki jest Zambia. Według Afrykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Republice Południowej Afryki w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano 1076 przypadków cholery i co najmniej 47 zgonów.

Jeszcze na początku 2023 roku Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI) informował, że brak szczepionek na cholerę może potrwać co najmniej do 2025 roku. Jak wskazywano, wiąże się to z nasileniem epidemii na całym świecie.