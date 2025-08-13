Matka z Polski zaalarmowała niemieckie służby. Akcja w mieszkaniu córki

W skrócie Polska policja zwróciła się do niemieckich służb o pomoc w sprawie Polki mieszkającej w Brunszwiku.

Niemieccy policjanci siłą dostali się do mieszkania, w którym zastali 28-letnią Polkę i jej 39-letniego partnera.

Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się nad kobietą.

Polska policja zwróciła się do policji w niemieckim Brunszwiku o pomoc prawną w sprawie przemocy domowej.

Polscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od matki, która zaalarmowała ich o losie mieszkającej w Niemczech córki. Kobieta twierdziła, że jej 28-letnia córka jest przetrzymywana w mieszkaniu przez partnera, który jej grozi i zadaje rany.

Niemcy. Matka zaalarmowała policję. Siłą wtargnęli do mieszkania

Jeszcze tego samego dnia, w którym polska policja skontaktowała się z niemieckimi urzędami (7 sierpnia 2025), niemieccy funkcjonariusze udali się pod wskazany adres i siłą wtargnęli do mieszkania. Zastali w nim 28-letnią Polkę i jej 39-letniego partnera.

Podejrzany o znęcanie się nad kobietą mężczyzna również posiada polskie obywatelstwo - poinformował Deutsche Welle rzecznik policji w Brunszwiku, Sascha Repp.

Niemcy. Dochodzenie w sprawie obywatela Polski

Wstępne śledztwo potwierdziło podejrzenie, że wcześniej doszło do uszkodzenia ciała. Kobieta doznała licznych obrażeń - informuje niemiecka policja.

Ze względu na dobro ofiary służby nie podają czy kobieta przebywa już w Polsce.

Zatrzymany mężczyzna został następnego dnia zwolniony. Toczy się przeciwko niemu dochodzenie w kilku sprawach karnych.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

