Matka z Polski zaalarmowała niemieckie służby. Akcja w mieszkaniu córki
Zaalarmowani przez polską policję niemieccy funkcjonariusze weszli siłą do mieszkania w Brunszwiku, gdzie znaleźli 28-letnią Polkę i jej partnera podejrzewanego o znęcanie się nad nią. Mężczyzna został zatrzymany, w jego sprawie prowadzone jest dochodzenie. Do polskich funkcjonariuszy zgłosiła się matka poszkodowanej.
W skrócie
- Polska policja zwróciła się do niemieckich służb o pomoc w sprawie Polki mieszkającej w Brunszwiku.
- Niemieccy policjanci siłą dostali się do mieszkania, w którym zastali 28-letnią Polkę i jej 39-letniego partnera.
- Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się nad kobietą.
Polska policja zwróciła się do policji w niemieckim Brunszwiku o pomoc prawną w sprawie przemocy domowej.
Polscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od matki, która zaalarmowała ich o losie mieszkającej w Niemczech córki. Kobieta twierdziła, że jej 28-letnia córka jest przetrzymywana w mieszkaniu przez partnera, który jej grozi i zadaje rany.
Niemcy. Matka zaalarmowała policję. Siłą wtargnęli do mieszkania
Jeszcze tego samego dnia, w którym polska policja skontaktowała się z niemieckimi urzędami (7 sierpnia 2025), niemieccy funkcjonariusze udali się pod wskazany adres i siłą wtargnęli do mieszkania. Zastali w nim 28-letnią Polkę i jej 39-letniego partnera.
Podejrzany o znęcanie się nad kobietą mężczyzna również posiada polskie obywatelstwo - poinformował Deutsche Welle rzecznik policji w Brunszwiku, Sascha Repp.
Niemcy. Dochodzenie w sprawie obywatela Polski
Wstępne śledztwo potwierdziło podejrzenie, że wcześniej doszło do uszkodzenia ciała. Kobieta doznała licznych obrażeń - informuje niemiecka policja.
Ze względu na dobro ofiary służby nie podają czy kobieta przebywa już w Polsce.
Zatrzymany mężczyzna został następnego dnia zwolniony. Toczy się przeciwko niemu dochodzenie w kilku sprawach karnych.
Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle
