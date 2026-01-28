W skrócie 35-letnia Elleshiy Anne Seymour z czworgiem dzieci opuściła dom i zostawiła notatkę o "końcu świata".

Policja ustaliła, że rodzina wyjechała do Europy, a trop urywał się w Holandii.

Ostatecznie kobieta została zatrzymana po interwencji 13-letniego chłopca. Dzieci trafiły do sierocińca, bliscy chcą, by jak najszybciej wróciły do kraju.

2 grudnia policjanci z Utah przyjechali przed dom Elleshiy Anne Seymour. 35-latka, matka czworga dzieci, nie dawała znaku życia od Święta Dziękczynienia, co zaniepokoiło bliskich i współpracowników kobiety. Na miejscu funkcjonariusze zastali otwarte drzwi. Nikogo nie było w środku.

Śledztwo służb wkrótce potem wykazało, że Seymour wraz z trzema synami w wieku 11, 8 i 3 lata oraz z siedmioletnią córką kupiła bilet w jedną stronę do Europy. Trop urywał się w Holandii. Między kolejnymi lotami kobieta nagrała się na pocztę głosową swojego byłego partnera. Przekazała, że przebywa we Francji i szuka miejsca do zamieszkania. Jak miała tłumaczyć, zdecydowała się na ucieczkę, bo zbliża się "koniec świata".

Matka zniknęła z czworgiem dzieci. Wierzyła w teorie spiskowe

Seymour, zwolenniczka teorii spiskowych wierzyła, że epicentrum apokalipsy będzie w Parku Narodowym Yellowstone, a Salt Lake City zostanie zmiecione z powierzchni Ziemi. Swoimi teoriami dzieliła się w sieci, m.in. na TikToku.

"Podrobiła dokumenty paszportowe dla dzieci, zostawiła notatkę z urojoną wiadomością od Boga, obiecującą jej, że będzie we Włoszech przed Bożym Narodzeniem, oraz listę rzeczy do zrobienia, na której znalazły się: niszczenie dokumentów, niszczenie zdjęć identyfikacyjnych, wyrzucenie telefonu, zakup telefonu na kartę" - informował były mąż kobiety, ojciec trojga porwanych dzieci.

W połowie grudnia matce zaocznie postawiono zarzuty uprowadzenia dzieci. Mimo wsparcia FBI namierzenie kobiety i dzieci nie było możliwe. Ostatecznie do przełomu w sprawie doprowadziła postawa 13-letniego chłopca.

Uciekła z dziećmi do Chorwacji. Przełom po interwencji 13-latka

Z ustaleń chorwackiego portalu Teleskop wynika, że Seymour zdecydowała się na ucieczkę z dziećmi po poznaniu w sieci Amerykanki mieszkającej na jednej z chorwackich wysp. Kobiety miały podobne teorie co do losów świata. W pewnym momencie 35-latka dostała propozycję, by przeczekać "apokalipsę" w Chorwacji, razem z dziećmi.

13-letni syn Amerykanki z Chorwacji w pewnym momencie odszukał w sieci informacje o zaginięciu i poszukiwaniach rodziny. Według zarówno chorwackich, jak i amerykańskich mediów to on nakłonił matkę do konfrontacji i przekonania Seymour do zmiany zdania.

Niedługo później kobiety zgłosiły się na chorwacki posterunek policji w Dubrowniku. 35-latka i Amerykanka zostały zatrzymane, a pięcioro dzieci - łącznie z 13-latkiem - trafiło do sierocińca.

Co dzieje się z uprowadzonymi dziećmi? Ojciec zbiera pieniądze

"Dzieci są uwięzione w Chorwacji w państwowym sierocińcu. Jesteśmy na miejscu i staramy się uwolnić je spod opieki lokalnego rządu. Musimy zatrudnić chorwackich prawników specjalizujących się w podobnych sprawach, sporządzić i złożyć wnioski w ramach Konwencji haskiej, zatrudnić tłumaczy zatwierdzonych przez sąd i przedłużyć nasz pobyt o nieznany okres" - przekazał były mąż kobiety, który założył w sieci internetową zbiórkę.

Bliscy Seymour starają się pomóc również 13-latkowi, ale przyznają, że jego sytuacja "jest jeszcze trudniejsza" i będzie wymagała dodatkowej pomocy prawnej. Pieniądze mają zostać również przekazane na terapię dla dzieci. Do tej pory internauci zebrali blisko 50 tys. dolarów.

W przesłanym lokalnym mediom oświadczeniu chorwaccy urzędnicy zapewniają, że dzieci umieszczone w placówce otrzymują wszelką niezbędną pomoc, a ich potrzeby są "w pełni zaspokajane".

"Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter sprawy, konieczne jest, aby właściwe organy Stanów Zjednoczonych przeprowadziły przegląd wszystkich istotnych faktów i okoliczności przed podjęciem decyzji o przekazaniu dzieci ojcu. Taki przegląd jest standardową procedurą w przypadku współpracy międzynarodowej i służy zapewnieniu ciągłości ochrony praw dziecka" - przekazała Centralna Służba Chorwackiego Instytutu Pracy Socjalnej w piśmie do Dnevnik.hr.

