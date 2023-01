Ma 36 lat, 12 dzieci i... wkrótce zostanie babcią

Kobieta jest też aktywna w mediach społecznościowych. Głównie na platformie TikTok, gdzie pokazuje fanom swoje życie w kilkunastoosobowej rodzinie. Veronica ma swoich licznych fanów. Oczywiście w sieci nie brakuje też osób, które otwarcie krytykują jej zachowanie, i wytykają kobiecie, że "żyje z pracy innych".

"Ta rodzina to dystopijny koszmar" - to tylko jednem z komentarzy, cytowanych przez "New York Post". Veronica twierdzi jednak, że nie przejmuje się takimi opiniami. - Ich słowa nie mogą mnie zranić - tłumaczy.

Kobieta wkrótce zostanie też babcią. Kilka miesięcy temu ogłosiła, że jej najstarsza, 21-letnia córka jest w ciąży.

