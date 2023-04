- Witam w Waszyngtonie, bardzo się cieszę, mogąc pana tu widzieć. To już nasze czwarte merytoryczne rozmowy w ciągu ostatnich kilku lat. To wielka przyjemność gościć tu pana w Białym Domu i kontynuować rozmowy, które wspólnie rozpoczęliśmy dłuższy czas temu - rozpoczęła Kamala Harris, zwracają się do Mateusza Morawieckiego.

Kamala Harris: Polska jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych

- Kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy ponad rok temu, chodziło o koordynację naszych reakcji po rozpoczęciu niesprowokowanego ataku na Ukrainę przez Rosję. Od tego czasu byłam już w Warszawie w marcu 2022 roku, gdzie zostałam gościnnie przyjęta. Pokazaliśmy wtedy światu siłę naszego sojuszu wobec ataku Rosji - kontynuowała wiceprezydent USA. Jak tłumaczyła, miała wtedy okazję do spotkania z prezydentem Dudą i z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, którzy pracują nad obroną wschodniej flanki NATO. - Będąc w Polsce miałam też okazję spotkać się z uchodźcami, którzy znaleźli się w Polsce dzięki wspaniałemu przyjęciu, które czekało na nich ze strony Polek i Polaków - dodała.

Reklama

- Wszystkie te nasze kontakty i spotkania pokazują, że sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Polską jest sojuszem silnym. Mogę powiedzieć, że siła naszych relacji tylko rośnie i tak się dzieje od ostatnich dwóch lat. Naród amerykański patrzy na to przychylnie - Polska jest przyjacielem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych - mówiła także Harris, dodając, że "dzisiaj kontynuowane są rozmowy, które już jakiś czas temu zostały rozpoczęte". - Cieszę się, że relacje miedzy naszymi krajami będą się wzmacniać - zakończyła.

Mateusz Morawiecki: Polska jest liderem nowej Europy

- Często mówi się, że w polityce nie ma przyjaźni, a wszyscy kierują się tylko interesami, ale moim zdaniem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską jest coś więcej niż tylko interesy. Warszawa i Waszyngton to są dwa bieguny cywilizacji zachodniej, a obecna sytuacja w Ukrainie i nie tylko w Ukrainie - bo przecież rozmawialiśmy też o sytuacji w Afryce - upewnia mnie w przekonaniu, że musimy współpracować razem w bardzo wielu regionach na świecie - mówił Mateusz Morawiecki. Jak dodał:

- Nie ma dwóch innych narodów, które tak bardzo umiłowałyby sobie wolność jak Polacy i Amerykanie, to umiłowanie swobody i wolności nas łączy.

Premier dodał także, że jeżeli nie będziemy bronić Ukrainy, "ryzykujemy konfliktem i kryzysem globalnym o skali trudnej do wyobrażenia". - Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, tego jestem absolutnie pewien, dlatego wszystkie wolne narody muszą się zjednoczyć i powstrzymać Rosję, zanim będzie za późno - stwierdził. - Stara Europa wierzyła w porozumienie z Rosją i poniosła porażkę. Ale jest nowa Europa, która pamięta czym był komunizm rosyjski, a Polska jest liderem tej nowej Europy, chce stać się fundamentem bezpieczeństwa europejskiego i jesteśmy na dobrej drodze w tym kierunku - oświadczył premier, zwracając także uwagę na to, że Polska zwiększa wydatki na obronność.

- Chcemy, aby nasze systemy obronne były możliwie najbardziej interoperacyjne z waszymi, to bardzo ważne. Polska chce budować najsilniejszą armię w Europie, dlatego chcemy współpracować z najbardziej zaawansowanym przemysłem obronnym na świecie, czyli przemysłem amerykańskim - dodał.

Morawiecki: Nasze relacje dawno nie były tak dobre

Mateusz Morawiecki przebywa w USA od 11 do 13 kwietnia. Jak sam przekazał, wyjazd to bezpośrednia konsekwencja ostatniej wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce, która miała miejsce w lutym, a także skutek rozmów prowadzonych wówczas wraz z Andrzejem Dudą.

We wtorek, jeszcze przed wylotem do USA Morawiecki przekazał, że "relacje polsko-amerykańskie dawno nie były tak dobre, a może nigdy nie były aż tak dobre, tak mocne".

Zgodnie z jego słowami celem jego wizyty ma być umacnianie wypracowanej podczas wizyty Bidena w Polsce strategicznej koncepcji partnerstwa. - Kiedy Polska za niecałe dwa lata będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, to partnerstwo transatlantyckie, sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi uczynimy najważniejszym punktem tej prezydencji - stwierdził.

"Jadę do USA, żeby wzmacniać dwa filary"

Szef rządu ocenił także, że bezpieczeństwo Polski opiera się na dwóch filarach. Chodzi o współpracę gospodarczą i współpracę w dziedzinie obronności. Jak zapowiedział: - Jadę do USA, żeby oba te filary wzmacniać, wzmacniać ich fundament, budować je we współpracy z naszymi sojusznikami.

Wizyta Morawieckiego w USA potrwa do czwartku. Jej głównymi tematami ma być polsko-amerykańska współpraca gospodarcza i kwestie bezpieczeństwa Polski - zapewniał wcześniej rzecznik rządu. Piotr Müller zaznaczył także, że poruszone zostaną również kwestie współpracy w sektorze energetyki. Oprócz spotkania z wiceprezydent USA Kamalą Harris, premier ma odbyć także spotkanie z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych i wziąć udział w debacie w Atlantic Council.