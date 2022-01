Mateusz Morawiecki w Hiszpanii: Jestem najszczęśliwszym premierem w Europie

- Dzisiaj Polska jest szczęśliwym, suwerennymi i niepodległym krajem, ale nasi przedstawiciele rozsiani po całym świecie, po całej Europie umacniają Polskę i polskość - mówił w piątek premier Morawiecki w Madrycie podczas spotkania z przedstawicielami hiszpańskiej Polonii i polskiego biznesu w Hiszpanii.

- Tak działa polski biznes. Dzisiaj mam spotkanie z przedstawicielami polskich firm, średnich i większych, które tworzą własne przedstawicielstwa w Hiszpanii, czy wykupują hiszpańskie firmy. To świadczy o wielkim sukcesie polskich przedsiębiorców, którzy odważnie sięgają po konkurentów za granicą. Już nie tylko my przyciągamy kapitał zagraniczny do Polski, ale są także polscy przedsiębiorcy, którzy ekspandują i rozwijają skrzydła w całej Europie i na świecie - mówił Morawiecki.

Morawiecki: Polskę i Hiszpanię łączy przyjaźń i wspólne interesy

Premier podkreślił, że Hiszpanię i Polskę łączy przyjaźń i wspólne interesy. - Dzisiaj łączy nas, w tym szczególnym czasie, jeszcze coś więcej. Wspólnie rozumiemy zagrożenia geopolityczne - zaznaczył.

- Nie dalej jak tydzień temu rozmawiałem przez telefon z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem o tej trudnej sytuacji geopolitycznej. Niezależnie od tego, że rząd Hiszpanii zbudowany jest dzisiaj o większość zakotwiczoną w partiach lewicowych, a my reprezentujemy partie centroprawicowe i konserwatywne, to rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z agresywną polityką rosyjską i zagrożeniu integralności Ukrainy jednym językiem - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, w sobotę spotka się z przedstawicielami hiszpańskiej prawicowej partii Vox i jej liderem Santiago Abascalem, który, "świetnie rozumie zagrożenia rosyjskie na wschodniej flance NATO i podkreśla, jak ważne jest ATO dla integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich krajów europejskich".

Morawiecki: Tysiące Polaków wracają do kraju

Premier ocenił, że także przedstawiciele innych ugrupowań politycznych, z którymi będzie się w sobotę spotykać, "mają świadomość zagrożeń geopolitycznych, które dzisiaj niestety pukają do wschodnich drzwi Europy".

Morawiecki zwrócił również uwagę na kwestię emigrantów powracających do Polski. - Tysiące osób wracają do Polski. Ja jestem z tego powodu, jak myślę, najszczęśliwszym premierem w Europie, że mogę doświadczyć takiego ruchu migracyjnego w stronę Polski - oświadczył.

W sobotę Morawiecki, jako wiceprezes PiS, weźmie udział w spotkaniu liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych, które odbędzie się w stolicy Hiszpanii. Wśród tematów tego spotkania znajdą się: walka z depopulacją, obrona suwerenności energetycznej państw europejskich oraz współpraca obronna.