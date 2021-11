Mateusz Morawiecki: Spójność V4 i wola współpracy z takimi partnerami jak Korea stanowi o naszej sile

W czwartek w Budapeszcie odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Korei Południowej Mun Jae-inem.

Szef polskiego rządu podczas wspólnej konferencji prasowej liderów podkreślał, że Korea Południowa jest kluczowym partnerem krajów V4.



- Kraje Grupy Wyszehradzkiej to najważniejszy partner, patrząc razem, dla Korei Południowej w UE. Blisko 30 proc. całego eksportu Korei do Unii Europejskiej wchodzi do naszych krajów. Jesteśmy gospodarkami otwartymi i takiej otwartości oczekujemy także od naszych partnerów - mówił.

Morawiecki akcentował, że wymiana handlowa z Koreą rośnie w ostatni latach znakomicie i stanowi podstawę długofalowego wzrostu gospodarczego.



Mateusz Morawiecki: Grupa V4 stanowi główny nurt polityki wobec migrantów w UE

- Dla Polski bardzo ważna jest wymiana w tych sektorach, które stanowią o innowacyjności, o przyszłości gospodarki polskiej, gospodarki europejskiej; o tym jak szybko rozwija się automatyzacja, robotyzacja - mówił. Wskazywał na doskonałą współprace z Koreą w obszarze produkcji baterii elektrycznych czy przemysłu chemicznego.



Morawiecki relacjonował, że podczas czwartkowego spotkania dyskutowano o globalnych tematach, które należy wspólnie podjąć. W tym kontekście wskazał na wyzwania związane z klimatem, czy wzrostem cen gazu. - Manipulacją cenami gazu przez Gazprom. Ryzykami z tym związanymi i kryzysem energetycznym, z którym mamy do czynienia - powiedział polski premier.



Dodał, że poruszono też temat "wielkiej presji migracyjnej", kwestie Afganistanu, Iraku, to "co dzieje się za wschodnią granicą Polski, która jest jednocześnie wschodnią granicą UE".



Morawiecki ocenił, że polityka Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie stanowi dzisiaj "główny nurt polityki wobec migrantów w Unii Europejskiej".



Grupa V4 ostrzegała UE przed szantażami gazowymi

Dodał też, że kraje V4 ostrzegały przed groźnym rosyjskim szantażem gazowym, którego ofiara obecnie pada cała UE. - Z tego miejsca apelujemy do KE, aby bardzo dokładnie sprawdzić, na czym polegają manipulacje cenowe Gazpromu i manipulacje cenowe związane z rynkiem ETS (systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 - red.) - mówił szef polskiego rządu.



Morawiecki zwrócił uwagę, że zarówno kraje V4, jak i Korea Południowa mają trudne położenie geopolityczne. - Chcemy żyć w pokoju z naszymi wielkimi sąsiadami i chcemy budować dobre warunki do wymiany handlowej, gospodarczej w trudnej sytuacji geopolitycznej. Spójność Grupy Wyszehradzkiej, którą dzisiaj sobie potwierdziliśmy i wola współpraca z tak ważnymi partnerami, jak Korea Południowa stanowi o naszej sile i tworzy dobre perspektywy na najbliższe lata. Wymiana handlowa, naukowa, know-how, w zakresie doświadczeń wzmacnia współpracę między V4 a Koreą Południową w trudnych wyzwaniach, związanych z klimatem, polityką migracyjna i geopolityką wokół nas - ocenił polski premier.



Premier Węgier Viktor Orban zwracał z kolei uwagę na to, że Korea Południowa dysponuje zaawansowaną technologią, jeśli chodzi o szybką kolej. - Połączenie Północ-Południe w Europie nie może dojść do skutku, jeżeli cztery stolicy Grupy Wyszehradzkiej nie będą połączone szybką koleją - oświadczył. Zadeklarował, że rządy V4 chciałyby zredukować czas przejazdu 800 km między stolicami z 12 do pięciu godzin.



Eduard Heger: Z Koreą Pd. łączą nas wspólne wartości

Orban mówił też o kwestiach gospodarczych, podkreślając, że zarówno Korea Południowa, jak i Grupa Wyszehradzka mają wpływ na procesy zachodzące w światowej gospodarce. - Korea Południowa jest znana z tego, że jest w czołówce innowacji technologicznych, a my też byśmy chcieli, jako Grupa Wyszehradzka, to wykorzystać - powiedział. Zaznaczył, że kraje V4 "zapisały się do wyścigu" o przyciągnięcie jak największej liczby inwestycji do krajów V4.



Premier Słowacji Eduard Heger ocenił, że świat stoi przed wyzwaniami w kwestii zdrowia, gospodarki, energetyki. Podkreślał rolę współdziałania oraz mówił, że partnerstwo powinno być budowane nie tylko w oparciu o regiony, ale też w skali międzynarodowej, światowej.

Heger zauważył, że Koreę Południową - choć leży geograficznie daleko - łączą z państwami V4 "wspólne wartości: demokracja, wolny rynek i państwo prawa" oraz wspólne problemy, m.in. w kwestiach związanych z ochroną klimatu.



Natomiast premier Czech Andrej Babisz chwalił osiągnięcia koreańskie w dziedzinie gospodarki i inwestycji. Wyraził przekonanie, że spotkanie w formacie V4 plus Korea będzie stanowić element budowania wzajemnej współpracy, także w kwestiach dotyczących energetyki jądrowej. Podkreślał, że wśród tematów rozmów były też Zielony Ład i bezpieczeństwo światowe, w tym sytuacja w Afganistanie.



V4 i Korea Pd. na "czele czwartej rewolucji przemysłowej"

Prezydent Mun ocenił, że kraje V4 są nową siłą produkcyjną w Europie Środkowej. Zwracał uwagę na obecność dużej liczby koreańskich firm w tym regionie, m.in. produkujących pojazdy elektryczne czy baterie. Zapowiedział też chęć jeszcze ściślejszej współpracy naukowej i technologicznej. Wskazywał również na umacnianie współpracy w dziedzinie energetyki, infrastruktury czy cyfryzacji. Ocenił, że kraje V4 wspólnie z Koreą mogą stać na czele czwartej rewolucji przemysłowej.



Wyraził także chęć udziału we wspólnych projektach dotyczących reakcji na kryzys klimatyczny, a także wymiany kulturalnej i kontaktów młodzieży.



Mun mówił też, że Korea bierze cały czas udział we wsparciu Partnerstwa Wschodniego i Zachodnich Bałkanów. Dodał też, że Korea cały czas jest gotowa, by finansowo wziąć udział w Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim.



Czwartkowe spotkanie V4 i prezydenta Korei zostało zorganizowane w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpoczęła się 1 lipca br. i potrwa do końca czerwca 2022 r. Poprzednie spotkanie w formacie V4+Korea odbyło się pod koniec 2015 r. w Pradze, w ramach ówczesnego przewodnictwa Czech.