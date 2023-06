Mateusz Morawiecki: Nie zgodzimy się na przydziały migrantów

- W ostatnich miesiącach wiele osób koncentrowało się na tym, co nas różni. A dzisiaj było wiele tematów, które nas łączą - stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Czytaj także: Morawiecki o migracji: Wiąże się ze wzrostem przestępczości

Premier o migracji: Nie zgodzimy się na żadne kontyngenty

- Dobra współpraca możliwa jest dzięki podobieństwom, wspólnocie losów, ale i interesom, które są dla nas ważne. To na przykład polityka klimatyczna, przemysłowa, sprawa pokoju na Ukrainie czy wszystko to, co wiąże się z problemem migracji - dodał polskie premier.

Reklama

Szef rządu powiedział, że kraje V4 mają podobne spojrzenie na bardzo wiele spraw.

- Liczy się dla nas bezpieczeństwo i wzmacnianie naszej współpracy na wielu polach. Rozmawiamy o kwestiach energetycznych czy zasobach gazu na kolejną zimę. Nasze państwa stanęły też na wysokości zadania jeśli chodzi o uchodźców wojennych - podkreślił prezes Rady Ministrów.

Premier podkreślił, że wspólnota państw jednoznacznie opowiada się za ochroną zewnętrznych granic UE.

- Nie zgadzamy się na żadne kontyngenty, kwoty, ani przydziały migrantów. Bardzo jasno to mówimy. Europa musi mieć mechanizmy obrony przed migracją zewnętrzną - stwierdził.

Czytaj także: Norwegia nie chce iść w ślady Szwecji. Obawy przed masową migracją

Pakt migracyjny UE

Przypomnijmy, że 8 czerwca zawarto porozumienie w Luksemburgu dotyczące paktu migracyjnego.

Większość państw zaakceptowała zapisy inicjatywy, która ma umożliwić relokację migrantów, którzy np. przez Morze Śródziemne przedostają się do Włoch i na Maltę.

Przeciwko inicjatywie były Polska i Węgry.

Zgodnie z ustaleniami albo kraje unijne zgodzą się na relokacje migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę.



W połowie czerwca prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie, że chciałby organizacji referendum ws. relokacji nielegalnych migrantów.

Morawiecki o buncie w Rosji: Sytuacja niepewna

Morawiecki w Bratysławie odniósł się także do najnowszych wydarzeń w Rosji.

- Bunt Jewgienija Prigożyna pokazuje, że sytuacja w Rosji jest niepewna. Omawialiśmy tę sytuację i to, jak reagować, by nie przereagować, a jednocześnie by wszystko monitorować i trzymać rękę na pulsie z naszymi sojusznikami z NATO - podkreślił premier.

- Rosja po raz kolejny pokazuje, że jest państwem nieobliczanym i tym bardziej nasza wspólna postawa w odniesieniu do rosyjskich problemów jest taka ważna - zaznaczył szef polskiego rządu.



Czytaj także: Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w sprawie relokacji uchodźców

Szef rządu o polityce klimatycznej i konkurencyjności

Premier powiedział, że w trakcie szczytu V4 rozmawiano też o polityce klimatycznej UE i jej wpływie na przemysł.

Morawiecki zapewnił, że państwa Grupy wyszehradzkiej opierają swój rozwój właśnie o pracę w tym sektorze.

Czytaj także: Czy Unia Europejska osiągnie wyśrubowane cele klimatyczne? Ekspert nie ma złudzeń



Zaznaczył, że UE nie może podcinać konkurencyjności innych państw.

- Nie może być tak, że nowoczesne technologie lądują w USA czy w Chinach, które pod względem kosztów energii stają się dużo bardziej konkurencyjne. Chcemy, by polityka UE uwzględniała te interesy - dodał prezes Rady Ministrów.



- Utrzymujemy kurs proatlantycki, z Norwegią i Wielką Brytanią, to może być czynnik stabilizujący świat i przynoszący pokój. W szczególności Ukraina, która walczy o pomoc, musi móc polegać na tym wsparciu - mówił Morawiecki.



Premier powiedział na koniec, że wiele sił zewnętrznych działa, by rozerwać współpracę V4, ale państwa należące do Grupy skupiają się przede wszystkim na tym, co je łączy.

- Dzięki temu nasz głos jest bardziej słyszalny - zakończył Mateusz Morawiecki.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!