W skrócie Nagoję nawiedziły intensywne opady deszczu, powodując zalanie wielu ulic skłaniając służby pogodowe do wystosowania ostrzeżenia powodziowego najwyższego stopnia.

Ponad milion mieszkańców miasta znajduje się w strefie zagrożenia, służby zalecają im natychmiastowe szukanie bezpieczniejszych miejsc.

Rekordowe opady spowodowały utrudnienia w transporcie, na pewien czas zawieszono między innymi kursowanie superszybkich pociągów Shinkansen między niektórymi stacjami.

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Masa wody zagraża części miast na japońskiej wyspie Honsiu. We wtorek od rana na rzece Shonai, płynącej przez prefektury Gifu i Aichi, obowiązuje ostrzeżenie powodziowe piątego, czyli najwyższego stopnia, wydane przez Japońską Agencję Meteorologiczną (JMA). W serwisach społecznościowych pojawiły się już nagrania zalanych ulic w Nagoi.

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Milion mieszkańców w niebezpieczeństwie. "Ryzyko szybko rośnie"

"Podejmij natychmiastowe działania, by się ratować" - tak brzmią zalecenia dla odbiorców ostrzeżenia piątego stopnia. JMA wystosowała je o godz. 16:28 lokalnego czasu, podkreślając że "ryzyko kataklizmu zagrażającego życiu szybko rośnie".

Szczególnie zagrożona jest dziewięciomilionowa Nagoja - trzecie co do ilości mieszkańców miasto w Japonii (po Tokio i Osace). We wtorek w tej metropolii za zagrożonych powodzią uznano ponad 607 tys. domów, zamieszkanych przez ponad 1,1 mln osób.

W Japonii utrzymują się intensywne ulewy - najsilniejsze w centralnej części wyspy Honsiu (jasny obszar) WXCharts materiał zewnętrzny

Piąty stopień zagrożenia oznacza, że znajdujące się w jego zasięgu osoby powinny poszukać najbliższej bezpiecznej lokalizacji, jak wysokie budynki, a w swoich domach powinny przemieścić się na wyższe piętra.

Niebezpieczeństwo stwarza rosnący poziom wody nie tylko na Shonai, lecz również w rzekach Kanaga, Ueda i Yatagawa.

Rekordowe opady w ciągu godziny. Woda przelewa się przez miasto

W rejonie Nagoi odnotowano "rekordowe, krótkotrwałe intensywne opady": w ciągu godziny spadło tam 104,5 litra wody na metr kwadratowy - wynika z danych JMA.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania dokumentujące zalane ulice miasta:

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Mieszkańcom zalecono unikanie miejsc takich jak parkingi czy przejścia podziemne, ponieważ kanały burzowe nie nadążają z odprowadzaniem nadmiaru wody.

Niektórzy kierowcy musieli opuszczać samochody, które utknęły w głębokiej wodzie - informuje serwis NHK. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

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Intensywne ulewy na pewien czas sparaliżowały nie tylko kołowy, lecz również kołowy transport. Nie kursowały między innymi słynne pociągi dużych prędkości Shinkansen: zawieszone były kursy między stacjami Okayama i Tokio oraz między Tokio a Nagoją.

W tych rejonach w ciągu godziny suma opadów sięgała około 60 litrów wody na metr kwadratowy. Z czasem sytuacja się poprawiła o o godz. 17:15 lokalnego czasu wznowiono kursowanie pociągów między Tokio a Nagoją.

Źródło: NHK, Yomiuri

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