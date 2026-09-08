Masy wody zalewają milionowe miasto. Na nagraniach widać zalane auta

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Niebezpieczne ulewy nawiedziły środkową Japonię. Z najgroźniejszą pogodą zmagają się mieszkańcy Nagoi. W mieście obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia powodziowego, wiele ulic już zostało zalanych. W strefie zagrożenia znajduje się ponad milion mieszkańców. "Ryzyko szybko rośnie" - ostrzegają specjaliści.

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Zalane przez intensywne deszcze ulice miasta Nagoja w Japonii. Ogłoszono tam najwyższy stopień ostrzeżenia przed powodzią
Samochód przejeżdżający przez zalane ulice miasta Nagoja w japońskiej prefekturze Aichi. MIejscami w ciągu godziny spadło tam 100 litrów wody na metr kwadratowyFuminori Ogane / Yomiuri / The Yomiuri ShimbunAFP

W skrócie

  • Nagoję nawiedziły intensywne opady deszczu, powodując zalanie wielu ulic skłaniając służby pogodowe do wystosowania ostrzeżenia powodziowego najwyższego stopnia.
  • Ponad milion mieszkańców miasta znajduje się w strefie zagrożenia, służby zalecają im natychmiastowe szukanie bezpieczniejszych miejsc.
  • Rekordowe opady spowodowały utrudnienia w transporcie, na pewien czas zawieszono między innymi kursowanie superszybkich pociągów Shinkansen między niektórymi stacjami.
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Masa wody zagraża części miast na japońskiej wyspie Honsiu. We wtorek od rana na rzece Shonai, płynącej przez prefektury Gifu i Aichi, obowiązuje ostrzeżenie powodziowe piątego, czyli najwyższego stopnia, wydane przez Japońską Agencję Meteorologiczną (JMA). W serwisach społecznościowych pojawiły się już nagrania zalanych ulic w Nagoi.

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Milion mieszkańców w niebezpieczeństwie. "Ryzyko szybko rośnie"

"Podejmij natychmiastowe działania, by się ratować" - tak brzmią zalecenia dla odbiorców ostrzeżenia piątego stopnia. JMA wystosowała je o godz. 16:28 lokalnego czasu, podkreślając że "ryzyko kataklizmu zagrażającego życiu szybko rośnie".

Szczególnie zagrożona jest dziewięciomilionowa Nagoja - trzecie co do ilości mieszkańców miasto w Japonii (po Tokio i Osace). We wtorek w tej metropolii za zagrożonych powodzią uznano ponad 607 tys. domów, zamieszkanych przez ponad 1,1 mln osób.

Intensywne pasmo opadów deszczu rozciągające się od środkowej części Japonii w kierunku północno-wschodnim, ze strefami największych opadów oznaczonymi w kolorach czerwieni i fioletu.
W Japonii utrzymują się intensywne ulewy - najsilniejsze w centralnej części wyspy Honsiu (jasny obszar)WXChartsmateriał zewnętrzny

Piąty stopień zagrożenia oznacza, że znajdujące się w jego zasięgu osoby powinny poszukać najbliższej bezpiecznej lokalizacji, jak wysokie budynki, a w swoich domach powinny przemieścić się na wyższe piętra.

Niebezpieczeństwo stwarza rosnący poziom wody nie tylko na Shonai, lecz również w rzekach Kanaga, Ueda i Yatagawa.

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Rekordowe opady w ciągu godziny. Woda przelewa się przez miasto

W rejonie Nagoi odnotowano "rekordowe, krótkotrwałe intensywne opady": w ciągu godziny spadło tam 104,5 litra wody na metr kwadratowy - wynika z danych JMA.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania dokumentujące zalane ulice miasta:

Mieszkańcom zalecono unikanie miejsc takich jak parkingi czy przejścia podziemne, ponieważ kanały burzowe nie nadążają z odprowadzaniem nadmiaru wody.

Niektórzy kierowcy musieli opuszczać samochody, które utknęły w głębokiej wodzie - informuje serwis NHK. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Intensywne ulewy na pewien czas sparaliżowały nie tylko kołowy, lecz również kołowy transport. Nie kursowały między innymi słynne pociągi dużych prędkości Shinkansen: zawieszone były kursy między stacjami Okayama i Tokio oraz między Tokio a Nagoją.

W tych rejonach w ciągu godziny suma opadów sięgała około 60 litrów wody na metr kwadratowy. Z czasem sytuacja się poprawiła o o godz. 17:15 lokalnego czasu wznowiono kursowanie pociągów między Tokio a Nagoją.

Źródło: NHK, Yomiuri

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