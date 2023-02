Największą grupę wśród strajkujących podczas tzw. "Walk Out Wednesday" stanowią nauczyciele - według agencji Reutera jest ich 300 tys. Do protestu przyłączyło się również ok. 100 tys. urzędników z ponad 120 departamentów rządowych oraz dziesiątki tysięcy wykładowców akademickich i pracowników kolei.

Tak szeroko zakrojona akcja nie miała miejsca na Wyspach od czasu sporu o płace w sektorze publicznym w 2011 r. - wówczas do protestu przyłączyło się ponad milion pracowników.

Zamknięte szkoły w Wielkiej Brytanii

W związku z protestem nauczycieli szacuje się, że większość szkół została zamknięta lub pracuje w ograniczonym wymiarze godzin.

- Jeśli rząd czegoś z tym nie zrobi, to myślę, że częściej będziemy świadkami sytuacji takich, jak ta dzisiejsza. Potrzebujemy pieniędzy - stwierdził Mark Serwotka, sekretarz generalny związku PCS.