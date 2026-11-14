W skrócie Federalna Administracja Lotnictwa przywróciła ruch lotniczy w USA po ponad 4,5-godzinnym wstrzymaniu startów maszyn w całym kraju.

Władze przekazały, że przyczyną paraliżu była awaria przestarzałego analogowego systemu łączności, a nie cyberatak czy działania osób trzecich.

W wyniku awarii doszło do chaosu na lotniskach. Odwołano 6,5 tys. lotów, a ponad 8,5 tys. połączeń zostało opóźnionych.

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Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała o przywróceniu ruchu na lotniskach tuż po godz. 20.16 czasu wschodnioamerykańskiego, po ponad 4,5 godzinach wstrzymania startów lotów w całym kraju.

USA. Wznowiono ruch lotniczy po kilku godzinach zakazu startów samolotów

Podczas konferencji prasowej po przywróceniu lotów sekretarz transportu Sean Duffy powiedział, że przyczyną przerwy w ruchu lotniczym była awaria starego, analogowego systemu łączności, w tym urządzeń komunikacyjnych, przełączników i routerów, które zostały przeciążone danymi. Zaznaczył jednocześnie, że wymienione przez administrację cyfrowe urządzenia nie odnotowały problemów.

Mimo to występujący obok niego szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin ocenił, że z dostępnych informacji wynika, że do awarii doszło, gdy FAA próbowała załatać system, wprowadzając nowy sprzęt i ten nowy element przeciążył ten starszy. Duffy zapewnił z kolei, że winny nie jest i nie mógł być nowy system AI pomagający w kontroli ruchu.

Mullin powiedział, że obecnie nic nie wskazuje na cyberatak ani udział państw trzecich, choć zapowiedział, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana, by móc to w 100 proc. wykluczyć. Zaznaczył, że awaria wygląda na "mechaniczną" i nie zauważono żadnych śladów cyberwłamań. Podkreślił też, że sprawa jest bez związku z awarią usług Microsoftu.

Chaos na lotniskach w USA. Tysiące odwołanych i opóźnionych lotów

Jak zapowiedzieli urzędnicy, prezydent Donald Trump ma ogłosić stan nadzwyczajny, by przyspieszyć modernizację systemu. Duffy apelował jednak do Kongresu o przyznanie dodatkowych środków. W jego ocenie do budowy nowego systemu potrzebne jest łącznie 50 mld dol., podczas gdy Kongres dotąd przeznaczył 12,5 mld.

Minister przyznał, że wznowienie normalnego ruchu po ponad 4 godzinach przerwy zajmie "trochę czasu", lecz ocenił, że powinien wrócić do normy w czasie szczytowego ruchu lotniczego przed Świętem Dziękczynienia (26 listopada).

Według Fox News wstrzymanie startów lotów spowodowało opóźnienie ponad 8,5 tys. lotów i odwołanie 6,5 tys. kolejnych. Skutkiem był też masowy chaos na lotniskach. Część samolotów została przekierowana na inne lotniska z powodu braku miejsca. Z uwagi na zajęte bramki, w wielu przypadkach pasażerowie byli trzymani przez godziny w samolocie.

Piątkowy zakaz startów w całym kraju był dopiero trzecim takim przypadkiem w historii. Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września oraz w styczniu 2023 r. w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM). W tym drugim przypadku przerwa trwała kilka godzin, lecz spowodowała kaskadowe odwołania i opóźnienia lotów przez kilka następnych dni.



