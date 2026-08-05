W skrócie Coraz więcej dorosłych Amerykanów poniżej 35. roku życia mieszka z rodzicami z powodu wysokich kosztów życia.

Według danych Realtor.com, ponad 25 milionów młodych dorosłych w USA poniżej 35 lat mieszkało z rodzicami w ubiegłym roku.

Wysokie ceny nieruchomości i wzrost oprocentowania kredytów sprawiają, że nawet osoby pracujące mają trudności z osiągnięciem niezależności finansowej.

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Według danych Realtor.com, serwisu poświęconemu rynkowi nieruchomości, w ubiegłym roku ponad 25 mln dorosłych Amerykanów poniżej 35. roku życia mieszkało z rodzicami.

To więcej niż w czasie pandemii COVID-19.

USA. Młodzi Amerykanie wracają do rodziców. Powodem rosnące koszty życia

CBS News zwraca uwagę, że do domów rodzinnych wraca rekordowa liczba Amerykanów. Według raportu wspominanego serwisu zajmujące się nieruchomościami, około 70 proc. z nich w wieku między 25. a 24. rokiem życia ma pracę, a powodem takiego trendu ma być nierówna walka ich pensji z rosnącą inflacją.

Wzrastające koszty życia często uniemożliwiają kupno własnego lokum oraz mocno utrudniają zgromadzenie oszczędności.

Oszczędzanie na samodzielne życie

34-letnia Karleigh Gaudreau, coach biznesowy w rozmowie z CBS News zdradziła, że nie stać jej na samodzielne życie i po rozstaniu z chłopakiem musiała wrócić do rodziców.

Kobieta, która w skali roku zarabia około 60 tys. dolarów mówiła, że nie daje jej to możliwości na samodzielne życie. Oceniła, że komfort finansowy dałyby jej zarobki na poziomie 85 tys. dol. rocznie.

Marzenie o własnym domu oddala się nie tylko ze względu na własną pensję. Rosną też ceny nieruchomości oraz oprocentowania kredytów hipotecznych.

Gaudreau przekazała, że dzięki pieniądzom, które oszczędza mieszkając z rodzicami, za kilka miesięcy planuje wrócić do samodzielnego życia.



