W skrócie Prawie dwa tysiące przedszkolaków w Uzbekistanie trafiło do szpitali z objawami zatrucia, najprawdopodobniej po spożyciu kefiru.

Jako potencjalnego winnego masowego zatrucia wskazano lokalnego producenta kefiru, a w związku ze sprawą zatrzymano siedem osób.

U wszystkich chorych zdiagnozowano ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, a większość dzieci szybko wraca do zdrowia bez ciężkich przypadków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spośród ponad 1900 dzieci (zarówno tych, które spożywały kefir, jak też tych, które miały tylko z nimi kontakt) jeszcze w sobotę w szpitalach pozostawały 182 - poinformował, cytowany przez portal Fergana Agency, Nurmat Atabekow z Komitetu ds. Dobrostanu Sanitarno-Epidemiologicznego i Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia Uzbekistanu.

Urzędnik potwierdził, że u wszystkich chorych zdiagnozowano ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, który zazwyczaj trwa dwa-trzy dni, o ile udzielana pomoc jest właściwa.

Uzbekistan. Masowe zatrucie w przedszkolu. Wskazano potencjalną przyczynę

Jak podkreślił Atabekow, dzieci, których stan oceniano jako średnio ciężki, zaczęły szybko wracać do zdrowia. Jednocześnie nie stwierdzono ani jednego ciężkiego przypadku.

Portal gazeta.uz poinformował, że wstępnie zebrane informacje z postępowania wyjaśniającego wskazują, iż przyczyną masowego zatrucia mógł być kefir dostarczany do placówek przedszkolnych przez lokalnego producenta.

Jak dotąd w sprawie zatrzymano siedem osób - trzech przedstawicieli zakładu produkującego napój mleczny oraz czterech przedstawicieli firm outsourcingowych.

Uzbekistan. Masowe zatrucie wśród dzieci

Położony w Azji Centralnej Uzbekistan jest najludniejszym - po Rosji - państwem powstałym po rozwiązaniu ZSRR.

Jego populacja przekroczyła w 2025 r. 38 milionów osób. Jest przy tym społeczeństwem bardzo młodym, ze średnią wieku poniżej 30 roku życia.

Dzieci w wieku przedszkolnym jest - wg danych Banku Światowego - ok. 3,2 mln, z czego 75 proc. korzysta z edukacji właściwej dla swojego wieku.

Trela w "Graffiti" do Ozdoby ws. Pegasusa: Uważaj, bo będziesz się zastanawiał, czy ciebie tam nie ma Polsat News Polsat News