Jak informuje "The Guardian", chodzi o jedno z przedszkoli w chińskiej prowincji Gansu , graniczące z Mongolią.

Według ustaleń ponad 230 dzieci doznało zatrucia pokarmowego w wyniku karmienia ich posiłkami, do których dodawana była przemysłowa farba ołowiowa .

Do zdarzenia doszło na początku miesiąca. Teraz światło dzienne ujrzał raport służb , który wykazał licznie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, a także przestępstwo w postaci tu szowania zajścia przez władze jednostki edukacyjnej .

W dokumencie stwierdzono m.in., że dyrektor placówki - chcąc zachęcić dzieci i ich rodziców do skorzystania z jej usług - "podkręcał" kolor posiłków oraz ich wygląd .

Zatrudniony w przedszkolu kucharz miał przez internet zamówić specjalny pigment, który następnie dodawał do posiłków. I to mimo tego, iż na opakowaniu jasno wskazano, że produkt "nie nadaje się do spożycia".