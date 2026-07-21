W skrócie Ponad 3 tysiące osób w Macedonii Północnej zatruło się wodą z powodu obecności groźnych bakterii.

W próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli w znacznie przekroczonym stężeniu, a mieszkańcom zalecono korzystanie z wody butelkowanej.

Aresztowano trzy osoby podejrzane o instalację pomp w zbiorniku z brudną wodą, co miało przyczynić się do skażenia wody pitnej.

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Do epidemii zatruć doszło w miejscowości Gostiwar na zachodzie Macedonii Północnej w ubiegłym tygodniu. Pierwsi pacjenci zaczęli skarżyć się na dolegliwości 14 lipca. Od tego czasu zatrucie skażoną wodą pitną zdiagnozowano u 3,1 tys. osób.

Po przebadaniu wody ujawniono w pobranych próbkach bakterie z grupy coli, które przekraczały dopuszczalny poziom ponad pięćdziesięciokrotnie. W związku z tym w piątek narodowa agencja ds. bezpieczeństwa żywności zakazała użycia wody, a mieszkańcom zalecono kupowanie wody butelkowanej.

Władze zapowiedziały również dostawy 50 tys. litrów czystej wody dziennie. Problem z wodą jest znaczący, ponieważ w regionie panują upały przekraczające nawet 35 stopni.

Skażona woda w Macedonii Północnej. Trzy osoby aresztowane

W związku ze skażeniem we wtorek lokalne służby poinformowały o wszczęciu w sprawie śledztwa. Dzień wcześniej aresztowano również trzy osoby: dyrektora lokalnej firmy dostarczającej wodę oraz jej dwóch pracowników.

Według śledczych zatrzymane osoby podejrzane są o instalację pomp w zbiorniku z brudną wodą zawierającą m.in. fekalia, który znajdował się w pobliżu zbiornika z wodą pitną. Pompy zostały odkryte 16 lipca, jednak miały działać od ponad 20 dni. W wyniku ich działania zanieczyszczenia miały przedostawać się do rurociągów z wodą pitną.

Biuro prokuratura poinformowało, że trzej zatrzymani podejrzewani są o "poważną zbrodnię przeciwko środowisku naturalnemu poprzez zatrucie wody pitnej".





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