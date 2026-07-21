Masowe zatrucia w macedońskiej miejscowości. Tysiące poszkodowanych
Ponad 3 tysiące osób zatruło się wodą pitną, do której dostały się niebezpieczne bakterie. Do groźnej sytuacji doszło w jednej z miejscowości w Macedonii Północnej. Służby wszczęły śledztwo. Trzy osoby, w tym dyrektor firmy dostarczającej wodę, zostały aresztowane.
W skrócie
- Ponad 3 tysiące osób w Macedonii Północnej zatruło się wodą z powodu obecności groźnych bakterii.
- W próbkach wody wykryto bakterie z grupy coli w znacznie przekroczonym stężeniu, a mieszkańcom zalecono korzystanie z wody butelkowanej.
- Aresztowano trzy osoby podejrzane o instalację pomp w zbiorniku z brudną wodą, co miało przyczynić się do skażenia wody pitnej.
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Do epidemii zatruć doszło w miejscowości Gostiwar na zachodzie Macedonii Północnej w ubiegłym tygodniu. Pierwsi pacjenci zaczęli skarżyć się na dolegliwości 14 lipca. Od tego czasu zatrucie skażoną wodą pitną zdiagnozowano u 3,1 tys. osób.
Po przebadaniu wody ujawniono w pobranych próbkach bakterie z grupy coli, które przekraczały dopuszczalny poziom ponad pięćdziesięciokrotnie. W związku z tym w piątek narodowa agencja ds. bezpieczeństwa żywności zakazała użycia wody, a mieszkańcom zalecono kupowanie wody butelkowanej.
Władze zapowiedziały również dostawy 50 tys. litrów czystej wody dziennie. Problem z wodą jest znaczący, ponieważ w regionie panują upały przekraczające nawet 35 stopni.
Skażona woda w Macedonii Północnej. Trzy osoby aresztowane
W związku ze skażeniem we wtorek lokalne służby poinformowały o wszczęciu w sprawie śledztwa. Dzień wcześniej aresztowano również trzy osoby: dyrektora lokalnej firmy dostarczającej wodę oraz jej dwóch pracowników.
Według śledczych zatrzymane osoby podejrzane są o instalację pomp w zbiorniku z brudną wodą zawierającą m.in. fekalia, który znajdował się w pobliżu zbiornika z wodą pitną. Pompy zostały odkryte 16 lipca, jednak miały działać od ponad 20 dni. W wyniku ich działania zanieczyszczenia miały przedostawać się do rurociągów z wodą pitną.
Biuro prokuratura poinformowało, że trzej zatrzymani podejrzewani są o "poważną zbrodnię przeciwko środowisku naturalnemu poprzez zatrucie wody pitnej".