Masowe strzelaniny. Biden chce ograniczeń w dostępie do broni

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Podwyższenie legalnego wieku posiadania broni czy zakazu posiadania wielonabojowych magazynków - to propozycje prezydenta USA Joe Bidena dotyczące ograniczeń w dostępie do broni palnej. Jego zdaniem prawo to "nie jest nieograniczone, dlatego konieczne są racjonalne, zdroworozsądkowe regulacje". Jego propozycja debaty na ten temat jest konsekwencją strzelanin, do jakich dochodziło w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Joe Biden chce debaty na temat dostępu do broni / Drew Angerer/Getty Images / Getty Images