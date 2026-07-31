W skrócie Kilka tysięcy osób uczestniczyło w kolejnym zgromadzeniu w Kijowie, domagając się przywrócenia Mychajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony.

Protestujący uczcili pamięć poległych minutą ciszy i odmówili hymn, a następnie przeszli w okolice siedziby prezydenta, skandując hasła popierające Fedorowa.

Fedorow zadeklarował, że nie interesują go inne propozycje od Zełenskiego niż stanowisko ministra obrony.

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Było to kolejne w ostatnich tygodniach zgromadzenie ukraińskich obywateli, którzy chcą powrotu na stanowisko ministra obrony Mychajło Fedorowa, odwołanego przez Wołodymyra Zełenskiego.

Kolejne demontracje w sprawie odwołanego ministra. Protesty w Kijowie

Jak przekazał portal Ukraińska Prawda, zgromadzenie rozpoczęło się w parku Tarasa Szewczenki. Protestujący uczcili pamięć poległych żołnierzy minutą ciszy i odśpiewali ukraiński hymn. Następnie skierowali się w stronę placu Iwana Franki w Kijowie, który znajduje się w pobliżu siedziby prezydenta przy ulicy Bankowej.

Według relacji agencji AFP, w piątek wieczorem kilka tysięcy osób maszerowało w centrum Kijowa, skandując imię Fedorowa i wznosząc hasła, wśród których było m.in.: "Przywróćcie go z powrotem". Ukraińska Prawda wskazuje też na transparenty o treści: "Co jest ważniejsze - kasa czy ojczyzna?", "Boże, daj naszemu rządowi mądrość, najlepiej już dziś" i "Przywróćmy to, co działa".

"Widzieliśmy już przykłady protestów trwających ponad miesiąc, więc możemy to osiągnąć" - powiedziała jedna z uczestniczek.

Fedorow odwołany ze stanowiska ministra. W Ukrainie zawrzało

W ubiegłym tygodniu, po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska, w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty. Nieoficjalnym powodem zdymisjonowania Fedorowa był jego rzekomy konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

Po sześciu dniach protestów Zełenski odwołał Syrskiego i powołał na to stanowisko generała Mychajła Drapatego.

Już po swoim odwołaniu Fedorow skomentował zaproponowane mu przez Zełenskiego inne stanowiska. Stwierdził wtedy, że może się zgodzić wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony, gdyż tylko wtedy będzie miał realny wpływ m.in. na zwalczanie korupcji w zamówieniach dla wojska oraz dokończenie reformy armii.

Źródła: AFP, Ukraińska Prawda





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