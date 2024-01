Tłum, który pojawił się w środę na ulicach skandował m.in. "Wolność (dla Ałsynowa -red.)!" oraz kierował okrzyki w kierunku policjantów. Ci, chcąc rozgonić demonstrantów, używali gazu, granatów hukowych i pałek. Kilkadziesiąt osób miało zostać zatrzymanych . To jednak nie zniechęciło protestujących Baszkirów, którzy kontynuują protesty, domagając się uwolnienia aktywisty i dymisji Radija Chabirowa, który jest prezydentem republiki. Szef regionu miał w maju zeszłego roku napisać na Ałsynowa skargę, która stała się zaczynem wszczęcia sprawy karnej.

We wtorek rano przed gmachem sądu w Bajmaku zbierali się demonstranci, ale pierwsze protesty w tej sprawie odbyły się już w połowie grudnia w Ufie, gdzie Ałsynow usłyszał wyrok.

Protesty w Baszkirii. Dziesiątki zatrzymanych i rannych

Jak podał Biełsat, przeciwko protestującym w Baszkirii policja wszczęła sprawy karne. "Komitet Śledczy (odpowiednik prokuratury) wyjaśnił później, że są to sprawy karne wszczęte na podstawie artykułów dotyczących organizacji i udziału w masowych zamieszkach, a także użycia przemocy wobec przedstawiciela władz" - czytamy. Z atrzymanych miało zostać kilkadziesiąt osób.

" Protest rozszerzyły się w piątek na stolicę tego regionu, liczące ponad milion mieszkańców miasto Ufa" - podała agencja Reutera za rosyjskimi mediami. Manifestacja odbyła się wbrew ostrzeżeniom gubernatora Baszkirii Radija Chabirowa , który zagroził zdecydowanymi działaniami struktur siłowych wobec - jak to określił - "ekstremistów i zdrajców", czyli uczestników protestów.

"Protest ma tendencje separatystyczne"

Ałsynow nie jest przypadkowym aktywistą. Był współprzewodniczącym organizacji Baszkort, która została uznana w Rosji za organizację ekstremistyczną. Jej członkowie opowiadają się za krzewieniem języka i kultury baszkirskiej i - co najbardziej niebezpieczne z perspektywy władz - suwerenności Baszkirii. Zrzeszeni są też w opozycji do Chabirowa. Ich zdaniem to przywódca, który nie troszczy się o potrzeby Baszkirów, tylko prezydenta Władimira Putina.