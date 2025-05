Konserwator więzienia to 33-letni Sterling Williams, który zeznał, że na prośbę jednego z więźniów odciął dopływ wody do celi, co pozwoliło na oderwanie umywalki i toalety od ściany, tworząc dziurę, przez którą uciekli.

- Zamiast to zgłosić, Williams zrobił to, o co go poproszono, pozwalając więźniom zrealizować ich plan ucieczki - przekazała Liz Murrill.