Masakra w świątyni. Co najmniej 36 wiernych zginęło podczas modlitwy

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

Kilkadziesiąt ofiar - głównie kobiet i dzieci - pochłonęła tragedia, która wydarzyła się w trakcie obchodów hinduskiego święta w mieście Indore - informuje "The Times of India". Znajdująca się pod stopami wiernych podłoga świątyni Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal zawaliła się do głębokiej studni, która przykryta była jedynie kafelkami i kratą.

Zdjęcie Tragedia dotknęła świątynię Beleshwar Mahadev Jhulelal w Indore / Janvi Sonaiya / Twitter