W skrócie Premier Węgier Viktor Orban podczas obchodów rocznicy powstania z 1956 roku powtórzył sprzeciw wobec udziału UE w wojnie na Ukrainie.

Władze i zwolennicy rządu zorganizowali Marsz Pokoju, podkreślając stanowisko przeciwko wojnie.

W Budapeszcie odbyły się również manifestacje upamiętniające antykomunistyczny zryw Węgrów.

"Nadszedł dzień Marszu Pokoju w Budapeszcie. Dziś wysyłamy wiadomość całemu światu: Węgry mówią NIE wojnie! Nie umrzemy za Ukrainę. Nie wyślemy naszych dzieci na rzeź na rozkaz Brukseli" - napisał Orban na Facebooku.

Marszu Pokoju w Budapeszcie. Obchody powstania przeciwko reżimowi komunistycznemu

W czwartek na Węgrzech trwają obchody powstania z 1956 r. przeciwko reżimowi komunistycznemu i zależności od Związku Sowieckiego. Zryw został krwawo stłumiony po kilku tygodniach przez Armię Czerwoną.

W Budapeszcie zaplanowano na ten dzień dwie osobne manifestacje: rządowy Marsz Pokoju oraz organizowany przez lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara Marsz Narodowy.

Premier Orban wielokrotnie powtarzał przed rocznicą, że będzie ona okazją do odrzucenia "wojennych planów Brukseli", jak określa pomoc udzielaną przez UE Kijowowi w walce z rosyjską agresją.

Budapeszt. Węgrzy obchodzą rocznicę powstania z 1956 roku

Uroczystości organizowane przez obóz rządzący rozpoczęły się w centrum stolicy nad ranem.

Tłumy zwolenników władz przybyły na miejsce zgromadzenia. Przed siedzibą węgierskiego parlamentu postawiono scenę oraz telebim, na którym wyświetlane są wypowiedzi historyków oraz inscenizacje wydarzeń z 1956 r.

