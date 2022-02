Maroko: Wydobyto pięciolatka, który wpadł do studni. Dziecka nie udało się uratować

Pięcioletni Rayan, który we wtorek wieczorem wpadł do studzienki w miejscowości Ighran, na północy Maroka, został w sobotę wydobyty przez ekipę ratunkową. Początkowo informowano o przewiezieniu dziecka do szpitala. Niestety, kilka godzin później władze potwierdziły śmierć chłopca.

Zdjęcie Chłopca uratowano po czterech dniach / Jalal Morchidi / PAP/EPA