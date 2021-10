Marokańska policja przejęła w poniedziałek w porcie w Tangerze ponad tonę kokainy, która płynęła statkiem z Brazylii do Europy - poinformowały tamtejsze służby.

Ponad tona narkotyku w podejrzanym kontenerze

"Służby bezpieczeństwa narodowego w porcie przeładunkowym Tanger Med udaremniły w poniedziałek dużą międzynarodową operację przemytu narkotyków i środków psychotropowych i skonfiskowały tonę i 355 kg kokainy" - poinformowała marokańska dyrekcja generalna Bezpieczeństwa Narodowego.

To jedna z największych konfiskat narkotyków w Maroku w ostatnich latach.



Policja wpadła na trop narkotyków po tym, jak została zaalarmowana o podejrzanym sposobie zamykania kontenera na pokładzie statku wycieczkowego "państwa europejskiego", który według agencji Reutera wypłynął z Brazylii, kierując się do portów w Antwerpii w Belgii i Portbury na południu Anglii.



Marokańscy śledczy wszczęli dochodzenie "w celu zidentyfikowania wszystkich osób, powiązanych z siatką przestępczą i zamieszanych w usiłowanie przemytu kokainy".



Maroko na kokainowym szlaku do Europy

Od kilku lat policja w Maroku zwielokrotniła masowe konfiskaty kokainy, wysyłanej przez kartele południowoamerykańskie, wykorzystujące ten kraj jako węzeł komunikacyjny na trasie do Europy.

W październiku 2017 r. w kilku częściach Maroka skonfiskowano nieco ponad 2,5 tony czystej kokainy z Wenezueli, o wartości rynkowej szacowanej na setki milionów dolarów.



W grudniu 2018 r. marokańska policja odkryła ponad tonę kokainy, pochodzącej z Ameryki Łacińskiej, podczas operacji w pobliżu nadmorskiego miasta Al-Dżadida. Narkotyki zostały przetransportowane statkiem handlowym, zanim zostały wyładowane z wód terytorialnych Maroka, a następnie przetransportowane na pokładzie statku rybackiego do wybrzeży Al-Dżadida.