W skrócie Fatima Zahra Mansouri została pierwszą kobietą na stanowisku premiera Maroka po wygranej jej partii Autentyczność i Nowoczesność w wyborach parlamentarnych.

Nowa premier Maroka wcześniej pełniła wcześniej funkcje burmistrza Marrakeszu oraz ministra ds. zagospodarowania przestrzennego kraju, urbanistyki, mieszkalnictwa i polityki miejskiej.

Zakres rzeczywistej władzy premier Mansouri może być ograniczony, ponieważ realną władzę w kraju ma król Muhammad VI.

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Fatima Zahra Mansouri, liderka liberalno-centrowej partii Autentyczność i Nowoczesność, została pierwszą kobietą premier Maroka - podał Reuters. We wtorek Mansouri otrzymała od króla Muhammada VI zadanie utworzenia rządu.

W środowych wyborach parlamentarnych Autentyczność i Nowoczesność uzyskała 97 mandatów w 395-osobowym parlamencie. Dalej uplasowała się także liberalnocentrowa partia RNI (66 mandatów) i konserwatywna Istiqlal (65). 54 mandaty zdobyła Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (wzrost z 13 mandatów w ostatnich wyborach), a łącznie 53 mandaty uzyskał trzy partie lewicowe.

Maroko. Fatima Zahra Mansouri pierwszą kobietą premier

Fatima Zahra Mansouri ma 50 lat i jest córką byłego burmistrza Marrakeszu. W 2009 r. sama objęła ten urząd jako pierwsza kobieta. W 2011 r. weszła do parlamentu i dołączyła do rady krajowej Autentyczności i Nowoczesności.

Po reelekcji w 2016 r. Mansouri weszła do rządu, obejmując urząd minister ds. zagospodarowania przestrzennego kraju, urbanistyki, mieszkalnictwa i polityki miejskiej. W 2021 roku ponownie zaczęła rządzić stolicą Maroka, łącząc funkcję burmistrza z rządową teką.

Pierwszym wyzwaniem dla premier Mansouri będzie zbudowanie koalicji. Nowa premier powiedziała we wtorek, że w kwestii negocjacji "nie będzie wyznaczać żadnych czerwonych linii".

Jak wylicza France24, sprawdzianem dla Mansouri będą zaognione relacje z Hiszpanią po kryzysie migracyjnym w Ceucie, otwiera się w nowym oknie, trudna sytuacja młodego pokolenia wyborców, ale też organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej. Te odbędą się w Maroku w 2030 r.

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Realną władzę w Maroku utrzymuje król Muhammad VI

Nie jest jasne, jaki zakres realnej władzy będzie w rękach Mansouri. Maroko nie jest bowiem monarchią parlamentarną, lecz konstytucyjną, gdzie król Muhammad VI ma szerokie pełnomocnictwa i chętnie z nich korzysta.

Według raportu organizacji pozarządowej Freedom House, w Maroku przeciwnicy Muhammada VI są pozbawiani wolności, a swobody obywatelskie, łącznie ze swobodą wypowiedzi, są ograniczane.

"Król Mohammed VI i jego dwór utrzymują pełną dominację dzięki połączeniu znacznych uprawnień formalnych, nieformalnych kanałów wpływu na państwo i społeczeństwo oraz kontroli nad kluczowymi zasobami gospodarczymi. W praktyce wiele swobód obywatelskich jest ograniczonych" - ocenili analitycy.

Źródło: Reuters, France24



