Marko Rupnik wydalony z zakonu jezuitów. Jest oskarżany o molestowanie

Radny generalny jezuitów o. Johan Verschueren w liście wysłanym do ofiar Marko Rupnika poinformował o decyzji Towarzystwa Jezusowego - przekazała Katolicka Agencja Informacyjna.

Marko Rupnik wydalony z Towarzystwa Jezusowego

Jak wynika z pisma, Rupnik odrzucił "ostatnią szansę" na "rozliczenie się z przeszłością" i wejście na "drogę prawdy". O. Verschueren wyjaśnił, że decyzja w sprawie kapłana została podjęta "z powodu jego upartej odmowy przestrzegania ślubu posłuszeństwa". Poinformowano również, że Rupnik naruszał ograniczenia, jakie na niego nałożono.

Kapłan miał dowiedzieć się o decyzji zakonu jezuitów w środę. Na odwołanie ma 30 dni, po tym czasie wydalenie będzie ostateczne.

"Sprawa Rupnika to kompromitacja Kościoła"

Wywodzący się z tego samego zakonu co papież Franciszek Rupnik, rekolekcjonista, autor książek, a przede wszystkim słynny twórca mozaik, oskarżany jest o psychiczne i seksualne wykorzystywanie kobiet, których liczba nie jest do końca znana (dziewięć złożyło obciążające go zeznania).

- Sprawa ks. Marko Rupnika jest kompromitacją Kościoła nie tylko na poziomie braku ochrony osób skrzywdzonych, ale też - jeśli rozmawiamy o twórczości - jest to kompromitacją wszystkich instytucji, które odpowiadają za jakość sztuki sakralnej - ocenił o. Tomasz Biłka, dominikanin, malarz.