Emocjonalne reakcje rzeczniczki rosyjskiego MSZ

To nie pierwszy raz, gdy rzeczniczka rosyjskiego MSZ reaguje w emocjonalny sposób. Po śmierci Darii Duginy, córki byłego kremlowskiego ideologa we wpisie w mediach społecznościowych zaadresowanym do ojca Zachrowa zapewniła go, że jego tragedia "stała się bólem milionów ludzi".

"Tragedie były różne, ale ta przypomniała mi o najważniejszym: 'Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią'" - cytowała w sierpniu Biblię, nawiązując do osób, które wyrażały radość z powodu śmierci Duginy.

Z kolei w czerwcu po odwołaniu ukraińskiego rzecznik praw obywatelskich Ludmiły Denisowej nazwała ją, "opętaną seksualnie prowokatorką", która "rozpowszechniała fałszerstwa o rzekomych 'gwałtach na obywatelach Ukrainy przez rosyjskie wojsko'".

Natomiast w kwietniu w bełkotliwej wypowiedzi Marija Zacharowa zarzuciła Ukrainie, że tak jak naziści palili książki, tak Ukraińcy "zakazywali książek kucharskich", nie chcąc podzielić się przepisem na barszcz. - Chcieli, by barszcz należał do tylko do nich, do jednego narodu. To jest tam powszechne - mówiła, nawiązując do przepisu na barszcz ukraiński.