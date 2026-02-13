Marco Rubio zapowiada przełom. "Stary świat już odszedł"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Wszystko zmienia się bardzo szybko na naszych oczach. Stary świat już odszedł - powiedział dziennikarzom sekretarz stanu USA Marco Rubio przed wylotem do Niemiec. Jak dodał, relacje transatlantyckie stoją dziś przed "decydującym momentem", a przyszłość USA i Europy pozostaje ze sobą nierozerwalnie związana.

Marco Rubio przed wylotem do Monachium Alex BrandonEast News

W skrócie

  • Marco Rubio przewodniczy amerykańskiej delegacji na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i zapowiada przełomowe rozmowy z europejskimi sojusznikami.
  • Relacje transatlantyckie oraz współpraca w ramach NATO są poddawane próbie w związku z nowym tonem administracji Donalda Trumpa oraz odpowiedzią europejskich przywódców.
  • Tematami 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa będą zmiany w porządku światowym, kryzys w stosunkach transatlantyckich, konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.
Marco Rubio stoi na czele amerykańskiej delegacji na rozpoczynającej się w piątek Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Amerykański polityk tuż przed wylotem powiedział dziennikarzom, że tegoroczne rozmowy mogą przynieść przełom w relacjach z europejskimi sojusznikami.

- Żyjemy w nowej erze geopolityki, która będzie wymagała od nas wszystkich ponownego przemyślenia, jak to wygląda i jaka będzie nasza rola - tłumaczył.

Jak podkreśla Rubio, Europa chce wiedzieć, dokąd zmierzają Stany Zjednoczone i jakie cele pozostają wspólne. - Jesteśmy głęboko związani z Europą - kulturowo, historycznie i politycznie. Musimy wspólnie porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość - zapowiedział sekretarz stanu USA.

Nie wykluczył również spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podkreślając, że kwestia zakończenia wojny pozostaje jednym z kluczowych tematów rozmów.

Relacje USA - Europa na zakręcie. Szef MSZ Niemiec mówi o irytacji

Jak podaje Reuters, nowy, konfrontacyjny ton administracji prezydenta Donalda Trumpa - obejmujący m.in. groźby ceł, presję militarną wobec partnerów i kontrowersyjne deklaracje dotyczące Grenlandii - postawił pod znakiem zapytania dotychczasowe założenia współpracy w ramach NATO.

Europejscy przywódcy odpowiadają zapowiedziami zwiększenia wydatków obronnych, choć uniezależnienie się od amerykańskiego wsparcia wojskowego może potrwać lata.

    Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul ocenił w piątek, że ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządu USA wywołały irytację niektórych państw NATO. Dodał, że Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa będzie okazją do określenia wspólnych mianowników i roli Sojuszu.

    62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Co będzie tematem rozmów?

    Tematem przewodnim rozpoczynającej się w piątek 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

    Ze Stanów Zjednoczonych ma przybyć ponad 50 członków Kongresu, na czele z sekretarzem stanu Marco Rubio. W ubiegłym roku Amerykanów reprezentował w Monachium wiceprezydent J.D. Vance.

    Jak zauważa agencja Reutera, ubiegłoroczne wystąpienie Vance'a, ostro krytykujące europejskich sojuszników, wywołało falę dyplomatycznych tarć i wzmocniło w Europie przekonanie o konieczności większej samodzielności w sferze bezpieczeństwa.

    Na tym najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa międzynarodowego organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział ok. 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Z Polski będą premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

