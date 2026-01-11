Marco Rubio prezydentem Kuby? Donald Trump: Brzmi świetnie

Donald Trump zasugerował, że Marco Rubio mógłby zostać prezydentem Kuby. Amerykański prezydent odpowiedział w ten sposób na wpis nieznanego szerzej użytkownika platformy Truth Social, który napisał, że Rubio obejmie władzę w Hawanie. "Brzmi świetnie" - skomentował Trump, jednocześnie ostrzegając władze Kuby i wzywając je do porozumienia z USA.

Dwóch mężczyzn w garniturach znajduje się na pierwszym planie, w tle widać latarnię morską oraz historyczną budowlę na wybrzeżu, z błękitnym niebem i morzem.
USA. Donald Trump o Marco Rubio jako prezydencie Kuby: Brzmi świetnieDarek Lewandowski /Pool/ABACA / Abaca Press / Forum/Alex Wong/Getty Images

Trump repostował na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści: "Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby".

Amerykański prezydent w komentarzu w niedzielę napisał: "Brzmi świetnie".

Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako "konserwatywnego Kalifornijczyka". Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

Marco Rubio, sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, urodził się wprawdzie w Miami na Florydzie (w 1971 roku), ale jego rodzice są kubańskimi imigrantami, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w 1956 roku.

    Trump ostrzega włądze Kuby: Zanim będzie za późno

    Wcześniej w niedzielę Trump ostrzegł władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata i zasugerował im zawarcie układu z nim, "zanim będzie za późno".

    "Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała 'usługi bezpieczeństwa' dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu" - napisał Trump na Truth Social.

    Atak USA na Wenezuelę. Zginęło 32 Kubańczyków

    W sobotę 3 stycznia amerykańskie wojska wkroczyły do stolicy Wenezueli, atakując m.in. obiekty wojskowe i siedziby tamtejszych władz. W trakcie operacji zleconej przez prezydenta Donalda Trumpa doszło do zatrzymania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores.

      Małżeństwo przewieziono do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostali oskarżeni m.in. o przemyt narkotyków do USA czy współpracę z grupami przestępczymi, uznawanymi przez USA za szczególnie niebezpieczne. Wenezuelskiemu przywódcy grozi nawet dożywotnie więzienie. 

      Podczas amerykańskiej operacji w Wenezueli zginęło 32 kubańskich żołnierzy i przedstawicieli MSW. Oświadczenie opublikowane przez kubańskie władze nie zawierało szczegółów na temat tożsamości ofiar. Stwierdzono jednak, że są to członkowie sił specjalnych i służb wywiadowczych Kuby.

