W skrócie W Atlancie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20, na którym Polskę reprezentuje wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Podczas wystąpienia Marco Rubio przytoczył słowa Donalda Trumpa, który pochwalił Polskę za rozwój gospodarczy oraz wzrost globalnych wpływów.

Na szczyt G20 przybył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, co wywołało kontrowersje z uwagi na nałożone na niego zachodnie sankcje.

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W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów G20. Polskę reprezentuje wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Gospodarzem wydarzenia w Atlancie jest Marco Rubio, który pierwszego dnia spotkania wygłosił przemówienie. W jego trakcie sekretarz stanu USA wspomniał słowa Donalda Trumpa, który pochwalił Polskę za jej rozwój gospodarczy.

- Chciałbym poświęcić chwilę, by zwrócić uwagę na włączenie Polski jako pełnoprawnego uczestnika tego szczytu. Prezydent Trump uważa, że ich sukces gospodarczy i wzrost globalnego wpływu są dokładnie tym, czego G20 potrzebuje, aby stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym, przed którymi stoimy - mówił Rubio.

Rubio chwali Polskę. Przytoczył zdanie Donalda Trumpa

Uczestnicy spotkania w amerykańskim stanie Georgia omówią wpływ obecnych napięć politycznych na światową gospodarkę, w tym kwestie wolności żeglugi oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz łańcuchów dostaw.

Jak podało MSZ, Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie ok. 15 spotkań dwustronnych m.in. z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd.

MSZ w Moskwie zapowiedziało, że na spotkanie w Atlancie przybędzie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przyjazd ministra wzbudził kontrowersje wśród niektórych amerykańskich polityków. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Departament Stanu USA zapowiedział w poniedziałek, że spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji G20 ma przygotować grunt pod szczyt przywódców grupy, zaplanowany na 14-15 grudnia na Florydzie. Na tym wydarzeniu Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki. USA zaprosiły na szczyt także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Rosja utrzymuje, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie jego uczestnictwa.'



