Marco Rubio chwali Polskę. "Dokładnie to, czego potrzebujemy"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

- Donald Trump uważa, że sukces gospodarczy i wzrost globalnego wpływu Polski są dokładnie tym, czego G20 potrzebuje - mówił Marco Rubio podczas piątkowego przemówienia na spotkaniu szefów dyplomacji w USA. Polskę w Atlancie reprezentuje wicepremier Radosław Sikorski.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio przemawia podczas szczytu G20 w Atlancie.
Marco Rubio chwali Polskę; zdj. ilustracyjneMegan VarnerAFP

W skrócie

  • W Atlancie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20, na którym Polskę reprezentuje wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.
  • Podczas wystąpienia Marco Rubio przytoczył słowa Donalda Trumpa, który pochwalił Polskę za rozwój gospodarczy oraz wzrost globalnych wpływów.
  • Na szczyt G20 przybył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, co wywołało kontrowersje z uwagi na nałożone na niego zachodnie sankcje.
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W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów G20. Polskę reprezentuje wicepremier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Gospodarzem wydarzenia w Atlancie jest Marco Rubio, który pierwszego dnia spotkania wygłosił przemówienie. W jego trakcie sekretarz stanu USA wspomniał słowa Donalda Trumpa, który pochwalił Polskę za jej rozwój gospodarczy.

- Chciałbym poświęcić chwilę, by zwrócić uwagę na włączenie Polski jako pełnoprawnego uczestnika tego szczytu. Prezydent Trump uważa, że ich sukces gospodarczy i wzrost globalnego wpływu są dokładnie tym, czego G20 potrzebuje, aby stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym, przed którymi stoimy - mówił Rubio.

Rubio chwali Polskę. Przytoczył zdanie Donalda Trumpa

Uczestnicy spotkania w amerykańskim stanie Georgia omówią wpływ obecnych napięć politycznych na światową gospodarkę, w tym kwestie wolności żeglugi oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz łańcuchów dostaw.

Jak podało MSZ, Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie ok. 15 spotkań dwustronnych m.in. z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd.

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MSZ w Moskwie zapowiedziało, że na spotkanie w Atlancie przybędzie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przyjazd ministra wzbudził kontrowersje wśród niektórych amerykańskich polityków. Ławrow jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Departament Stanu USA zapowiedział w poniedziałek, że spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji G20 ma przygotować grunt pod szczyt przywódców grupy, zaplanowany na 14-15 grudnia na Florydzie. Na tym wydarzeniu Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki. USA zaprosiły na szczyt także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Rosja utrzymuje, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie jego uczestnictwa.'

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