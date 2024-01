Zachowanie to stało się powodem dyskwalifikacji 52-latka . Maratończyk naruszył zeszłoroczne rozporządzenie Chińskiego Związku Lekkoatletycznego, według którego "niecywilizowanie się zachowywał".

Maratończyk zdyskwalifikowany. Tak się tłumaczył

52-latek zyskał rozgłos, a internauci zaczęli nazywać go "wujkiem Chenem". Co ciekawe, to nie pierwsza tego typu historia z jego udziałem. Palił m.in. podczas maratonu w Kantonie w 2018 roku oraz w Xiamen rok później.