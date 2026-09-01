W skrócie Władimir Putin bierze udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, gdzie zaplanowano rozmowy z przywódcami kilku państw, w tym Chin, Turcji, Iranu i Armenii.

Podczas spotkań poruszane mają być tematy dotyczące gazociągu Power of Siberia 2, wojny w Ukrainie, konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz relacji Armenii z Unią Europejską.

W rosyjskiej delegacji znajduje się siedem osób, a po zakończeniu szczytu Putin uda się na Wschodnie Forum Ekonomiczne we Władywostoku.

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Serię dwustronnych spotkań ze światowymi przywódcami Władimir Putin rozpocznie od rozmowy z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem. Głównym tematem konwersacji ma być kwestia odkładanego w czasie projektu gazociągu Power of Siberia 2 mającego łączyć Rosję i Chiny przez Mongolię.

Po zakończeniu spotkania z Xi, Putin uda się na rozmowę z indyjskim liderem Narendrą Modim, a następnie z kazachskim prezydentem Kasymem-Żomarem Tokajewem.

Putin na SCO w Biszkeku. Wśród spotkań rozmowy z przywódcami Chin i Iranu

Wśród zaplanowanych dziewięciu dwustronnych spotkań Władimira Putina w Biszkeku jest też rozmowa z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem - pierwsza od czasu tegorocznych amerykańsko-izraelskich ataków.

Rosyjski lider odbędzie też bezpośrednią konwersację z przedstawicielem państwa NATO - Turcji. Najważniejszą poruszoną podczas niej kwestią ma być wojna w Ukrainie. Erdogan i Putin będą dyskutować w jej kontekście o bezpieczeństwie na Morzu Czarnym.

Przywódca Rosji będzie miał też okazję skonfrontować się z premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Wśród poruszonych tematów nie zabraknie zbliżenia pomiędzy Erywaniem a Unią Europejską, czy działań podjętych wobec prorosyjskich armeńskich przedstawicieli opozycji tuż przed wyborami z czerwca tego roku.

Dwustronne rozmowy Putina z przywódcami związanymi z SCO odbywać będą się zarówno w poniedziałek, jak i wtorek.

Rosyjska delegacja w Kirgistanie. Putin ma odbyć rozmowy o wojnie w Ukrainie i konflikcie na Bliskim Wschodzie

Rosyjskiemu przywódcy w Biszkeku towarzyszy siedmioosobowa delegacja, składająca się z ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, wicepremiera Aleksieja Owerczuka, doradców Maksyma Oreszkina i Jurija Uszakowa, koordynatora ds. SCO Baktijora Chakimowa, ambasadora Rosji w Kirgistanie Siergieja Wakułowa oraz rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Po zakończeniu szczytu SCO Władimir Putin uda się do Władywostoku, gdzie weźmie udział we Wschodnim Forum Ekonomicznym.

SCO to organizacja polityczna skupiająca się na kwestiach regionalnego bezpieczeństwa, czy ekonomii założona w 2001 r. z inicjatywy Chin, Kazachstanu, Rosji, Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

W jej skład wchodzi 10 państw. Oprócz wyżej wymienionych, mowa też o Indiach, Pakistanie, Iranie i Białorusi.

Źródło: The Moscow Times



