W skrócie Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych mapę, na której cieśnina Ormuz została oznaczona jako nowe terytorium Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump publicznie wyraził, że uznanie cieśniny Ormuz za część USA to dobry pomysł, wskazując, że blokada tego obszaru jest skuteczna.

Eksperci cytowani w artykule twierdzą, że przejęcie cieśniny Ormuz przez USA wymagałoby spełnienia wymogów prawa konstytucyjnego oraz zgody Iranu, a międzynarodowe prawo zakazuje jednostronnej aneksji.

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- Cóż, po prostu uważam, że to świetny pomysł (...) Kontrolujemy ją (cieśninę Ormuz - red.) dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną - mówił w poniedziałek Donald Trump, rozmawiając z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Donald Trump opublikował mapę. "Nowe terytorium USA"

We wtorek na platformie Truth Social ukazało się zdjęcie bezpośrednio nawiązujące do słów republikanina. Cieśninę Ormuz zaznaczono na mapie i opatrzono podpisem "Nowe terytorium Stanów Zjednoczonych".

Grafika zamieszczona na koncie Donalda Trumpa na platformie Truth Social Donald Trump/Truth Social materiał zewnętrzny

W poniedziałek Trump stwierdził, że choć uznanie cieśniny za terytorium USA byłoby "świetnym pomysłem", to Irańczycy "mogą sprawiać problemy".

- Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki, i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna - mówił prezydent USA.

Donald Trump chce ogłosić cieśninę Ormuz częścią USA. Eksperci: Należy spełnić wymogi

Zapowiedzi dotyczące uznania cieśniny za terytorium amerykańskie płynęły z ust Trumpa także w piątek. - Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - oznajmił.

Tymczasem, jak wskazuje Jason Chuah - profesor prawa morskiego na University of London - "zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, roszczenie terytorialne poprzez deklarację lub dekret prezydencki nie wystarczy". - Najpierw należy spełnić ważne wymogi konstytucyjne - tłumaczył w rozmowie z CNN

Profesor dodał, że w świetle prawa międzynarodowego "aneksja jest sprzeczna z Kartą Narodów Zjednoczonych". - Terytoria, w tym zbiorniki wodne, mogą zostać przejęte wyłącznie na mocy porozumienia lub cesji - zaznaczył.

Z kolei zdaniem Simona Baughena, profesora prawa żeglugowego na Uniwersytecie w Swansea, uznanie cieśniny Ormuz za terytorium USA znalazłoby podstawy prawne "tylko wtedy, gdyby Iran zgodził się oddać swoje wody terytorialne w cieśninie Stanom Zjednoczonym".

Źródło: CNN



