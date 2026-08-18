Mapa świata według Donalda Trumpa. Zaznaczył "nowe terytorium USA"

Maria Literacka

Maria Literacka

"Nowe terytorium USA" - głosi napis na grafice opublikowanej przez Donalda Trumpa. Mapa zamieszczona przez prezydenta USA na platformie Truth Social przedstawia cieśninę Ormuz. W poniedziałek republikanin oświadczył, że uznanie przeprawy za część Stanów Zjednoczonych to "świetny pomysł". Tymczasem eksperci tłumaczą, dlaczego sama deklaracja prezydenta nie wystarczy.

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Prezydent USA Donald Trump.
Donald Trump zamieścił grafikę z cieśniną Ormuz i podpisem "Nowe terytorium USA"KENT NISHIMURA/AFP, Google Earthmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych mapę, na której cieśnina Ormuz została oznaczona jako nowe terytorium Stanów Zjednoczonych.
  • Donald Trump publicznie wyraził, że uznanie cieśniny Ormuz za część USA to dobry pomysł, wskazując, że blokada tego obszaru jest skuteczna.
  • Eksperci cytowani w artykule twierdzą, że przejęcie cieśniny Ormuz przez USA wymagałoby spełnienia wymogów prawa konstytucyjnego oraz zgody Iranu, a międzynarodowe prawo zakazuje jednostronnej aneksji.
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- Cóż, po prostu uważam, że to świetny pomysł (...) Kontrolujemy ją (cieśninę Ormuz - red.) dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną - mówił w poniedziałek Donald Trump, rozmawiając z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Donald Trump opublikował mapę. "Nowe terytorium USA"

We wtorek na platformie Truth Social ukazało się zdjęcie bezpośrednio nawiązujące do słów republikanina. Cieśninę Ormuz zaznaczono na mapie i opatrzono podpisem "Nowe terytorium Stanów Zjednoczonych".

Mapa regionu Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej z wyróżnionym cieśniną Ormuz oraz zaznaczonym nowym terytorium Stanów Zjednoczonych, otoczenie terytorium Iranu.
Grafika zamieszczona na koncie Donalda Trumpa na platformie Truth SocialDonald Trump/Truth Socialmateriał zewnętrzny

W poniedziałek Trump stwierdził, że choć uznanie cieśniny za terytorium USA byłoby "świetnym pomysłem", to Irańczycy "mogą sprawiać problemy".

- Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki, i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna - mówił prezydent USA.

Donald Trump chce ogłosić cieśninę Ormuz częścią USA. Eksperci: Należy spełnić wymogi

Zapowiedzi dotyczące uznania cieśniny za terytorium amerykańskie płynęły z ust Trumpa także w piątek. - Gdy już skończymy pokonywać Iran, który pokonujemy bardzo mocno... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - oznajmił.

Tymczasem, jak wskazuje Jason Chuah - profesor prawa morskiego na University of London - "zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, roszczenie terytorialne poprzez deklarację lub dekret prezydencki nie wystarczy". - Najpierw należy spełnić ważne wymogi konstytucyjne - tłumaczył w rozmowie z CNN

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Profesor dodał, że w świetle prawa międzynarodowego "aneksja jest sprzeczna z Kartą Narodów Zjednoczonych". - Terytoria, w tym zbiorniki wodne, mogą zostać przejęte wyłącznie na mocy porozumienia lub cesji - zaznaczył.

Z kolei zdaniem Simona Baughena, profesora prawa żeglugowego na Uniwersytecie w Swansea, uznanie cieśniny Ormuz za terytorium USA znalazłoby podstawy prawne "tylko wtedy, gdyby Iran zgodził się oddać swoje wody terytorialne w cieśninie Stanom Zjednoczonym".

Źródło: CNN

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