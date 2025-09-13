Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2025 oficjalnie rozpoczęły się w piątek i potrwają do wtorku 16 września. Start manewrów Ministerstwo Obrony Białorusi ogłosiło w specjalnym komunikacie, który pojawił się w mediach o godzinie 6 czasu lokalnego (5 w Polsce - red.).

"Celem manewrów jest przećwiczenie wspólnych działań wojsk białoruskich i rosyjskich w ramach zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Państwa Związkowego i gotowości do odparcia ewentualnej agresji" - napisano.

Zapad. Rosyjski resort obrony podał pierwsze szczegóły

Kilkadziesiąt godzin po oficjalnym starcie manewrów, rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało pierwsze komunikaty przedstawiające szczegóły działań jednostek biorących udział w ćwiczeniach.

"Załogi bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3 Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji przeprowadziły nalot z praktycznym bombardowaniem, niszcząc obiekty na jednym z poligonów w ramach ćwiczeń" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, piloci biorący udział w misji "odtworzyli epizod ataku powietrznego na symulowanego wroga, którego celem było zakłócenie systemu sterowania i zniszczenie obiektów o krytycznym znaczeniu".

W tym samym czasie do akcji ruszyły także siły morskie, które prowadzą działania m.in. na wybrzeżu archipelagu Ziemia Franciszka Józefa w północno-zachodniej części Morza Barentsa.

"Po otrzymaniu sygnału do użycia broni rakietowej, załogi bojowe systemu rakietowego Bastion przeprowadziły salwę dwóch pocisków manewrujących Onyx w kierunku celu symulującego oddział okrętów konwencjonalnego przeciwnika, znajdującego się w odległości ponad 200 kilometrów" - stwierdzono w komunikacie, który opublikowały rosyjskie media.

"Według danych z kontroli obiektywnej, wyznaczone cele zostały zniszczone przez bezpośrednie trafienia pociskami manewrującymi" - dodano.

Rosyjskie okręty na Morzu Bałtyckim. Flota Bałtycka ćwiczy "odparcie ataków"

Morska część manewrów "Zapad-2025" odbywa się także w rosyjskiej strefie Morza Bałtyckiego. Jak przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony, już w pierwszych godzinach ćwiczeń, okręty Floty Bałtyckiej przeprowadziły symulację odparcia ataku powietrznego.

"W ramach wspólnych ćwiczeń obrony powietrznej Zapad-2025 na Morzu Bałtyckim przeprowadzono ćwiczenia z udziałem załóg morskich jednostek obrony powietrznej, mające na celu wykrywanie niezidentyfikowanych celów powietrznych i odpieranie ataków powietrznych symulowanego wroga" - stwierdzono.

W ćwiczeniach wykorzystano nie tylko statki, ale także śmigłowce Mi-8 oraz maszyny Su-30SM i Su-24M.

