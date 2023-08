"Dzisiaj około godziny 7:30 do Brześcia przybył kolejny szczebel Sił Zbrojnych Rosji. Przybył on na Białoruś, aby wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z siłami reagowania operacyjnego OUBZ "Interakcja 2023", które trwać będą od 1 do 6 września" - czytamy w komunikacie.