Manewry NATO bez kluczowego sojusznika. Pierwszy taki przypadek

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Tegoroczne manewry NATO Northern Viking były przełomowe. Po raz pierwszy nie uczestniczyły w nich ani amerykańskie okręty, ani samoloty - zauważa Politico. Zdaniem portalu nieobecność amerykańskich sił wpisuje się w tendencję do stopniowego ograniczania przez administrację Donalda Trumpa zaangażowania USA w Europie. W ćwiczeniach wzięła z kolei udział m.in. Polska.

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Okręt wojenny US Navy z numerem 121 płynie po morzu, na pierwszym planie żółta motorówka na wodzie.
Jeszcze dwa lata temu w ćwiczeniach kluczową rolę odgrywały okręty desantowe US Navy (zdj. ilustracyjne)ANTHONY WALLACEAFP

W skrócie

  • Nieobecność sił USA podczas ćwiczeń Northern Viking 2026 oznaczała przejęcie większej odpowiedzialności przez europejskich członków NATO i Kanadę.
  • W manewrach brały udział m.in. niemieckie samoloty rozpoznawcze, kanadyjskie okręty wojenne, belgijskie myśliwce oraz polski niszczyciel min ORP Mewa i żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego KORMORAN 2026.
  • Region luki GIUK w pobliżu Islandii został uznany za kluczowy dla bezpieczeństwa NATO ze względu na możliwość przedostania się rosyjskich okrętów podwodnych na północny Atlantyk.
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Jak ocenił portal Politico, brak sił USA jest znaczącą zmianą w przypadku ćwiczeń, w których przez dziesięciolecia kluczową rolę odgrywali Amerykanie. Tym razem siły Sojuszu były dowodzone przez francuskiego kontradmirała Nicolasa Molitora, a większą rolę przejęli europejscy członkowie NATO i Kanada.

W manewrach uczestniczyły m.in. niemieckie samoloty rozpoznawcze, kanadyjskie okręty wojenne i belgijskie myśliwce. Siły sojusznicze ćwiczyły m.in. wykrywanie i śledzenie rosyjskich okrętów podwodnych.

- Widzimy, jak Europa i Kanada przejmują inicjatywę, i widzimy to dosłownie tutaj, na Islandii - powiedział Politico dyrektor generalny ds. obrony w islandzkim MSZ Jonas Allansson.

USA robią krok w tył. Zmiany w manewrach NATO

Amerykanie nie wycofali się całkowicie z przedsięwzięcia. Personel US Navy pomagał w planowaniu ćwiczeń, a amerykańskie ekipy budowlane pracują przy rozbudowie infrastruktury wojskowej na lotnisku w Keflaviku. W przeciwieństwie do poprzednich edycji, w samych manewrach na morzu i w powietrzu zabrakło jednak amerykańskich okrętów i samolotów.

Politico zwróciło uwagę, że jeszcze dwa lata temu w ćwiczeniach kluczową rolę odgrywały dwa okręty desantowe US Navy z żołnierzami piechoty morskiej i samolotami. Obecnie znaczna część amerykańskich sił morskich jest zaangażowana na Bliskim Wschodzie i Karaibach, a na północnym Atlantyku większą odpowiedzialność przejmują Kanada i europejscy sojusznicy.

Northern Viking 2026. Rola Polski w manewrach

W Northern Viking 2026 uczestniczyła również Polska. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w manewrach brał udział polski niszczyciel min ORP Mewa oraz żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego KORMORAN 2026.

Ćwiczenia rozpoczęły się 22 sierpnia w pobliżu Islandii. Region ma kluczowe znaczenie dla NATO ze względu na tzw. lukę GIUK - obszar między Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią, przez który rosyjskie okręty podwodne, w tym jednostki o napędzie atomowym, mogą przedostawać się z baz na Półwyspie Kolskim na północny Atlantyk.

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Według rozmówców Politico w NATO, kontrola tego obszaru ma znaczenie dla bezpieczeństwa obu stron Atlantyku. Jeśli bowiem rosyjskie okręty podwodne przedostałyby się przez lukę GIUK, uzyskałyby większą swobodę działania na Atlantyku i możliwość zagrożenia bazom zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.

Politico oceniło, że nieobecność amerykańskich sił wpisuje się w tendencję do stopniowego ograniczania przez administrację prezydenta Donalda Trumpa zaangażowania USA w Europie i przekazywania większej odpowiedzialności europejskim sojusznikom i Kanadzie.

Jednocześnie napięcia wokół Arktyki wzrosły po wysuwanych przez Trumpa roszczeniach wobec Grenlandii oraz groźbach ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Europie.

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