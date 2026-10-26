W skrócie Brytyjski sekretarz obrony Wes Streeting ostrzegł, że Rosja może być gotowa do ataku do 2030 roku, co daje Wielkiej Brytanii nieco ponad 1000 dni na przygotowania.

Brytyjski rząd zainaugurował kampanię Be Ready, zalecając obywatelom zgromadzenie zapasów żywności, wody i gotówki na wypadek sytuacji kryzysowych lub wojny.

Przygotowania mają umożliwić przetrwanie trzech dób bez dostępu do sklepów i bankowości w obliczu zagrożeń cybernetycznych oraz rosyjskiej obserwacji kluczowych kabli.

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Apel polityka pojawił się w związku z ogłoszeniem kilka dni temu przez brytyjski rząd kampanii "Be Ready".

Obywatelom Wielkiej Brytanii zalecono m.in. przygotowanie zapasów żywności, wody pitnej, gotówki i radioodbiorników na wypadek konfliktu zbrojnego, cyberataku lub naturalnego kataklizmu.

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Twórcy kampanii przekonywali, że każde gospodarstwo domowe powinno być przygotowane na funkcjonowanie przez trzy dni bez dostępu do supermarketów, wody w rurociągach i bankowości elektronicznej.

Brytyjscy politycy wyszli z takim pomysłem po ujawnieniu krytycznej luki bezpieczeństwa w języku programowania PHP, na którym działa około 70 proc. stron internetowych.

Wykorzystanie takiego wycieku przez hakerów mogłoby w teorii posłużyć im do zablokowania rządowych serwisów oraz innych kluczowych instytucji.

Na łamach gazety "Financial Times" pojawił się apel ministra obrony Wesa Streetinga, który tłumaczy powody wprowadzenia nowej inicjatywy.

"1000 dni". Brytyjski minister obrony ostrzega przed Rosją

"Moim nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie, by nasz kraj był gotowy do walki i wygrania wojny. Aby zapobiec najgorszemu, musimy się na to przygotować. W pierwszej kolejności oznacza to rozbudowę naszych zdolności, tak aby nasi przeciwnicy dwa razy zastanowili się, zanim nas zaatakują. Jeśli to zawiedzie, musimy zapewnić, że Wielka Brytania będzie gotowa na wojnę" - czytamy w komentarzu polityka.

Streeting wspomniał też, że Moskwa nieustannie bada gotowość obronną państwa położonego na wyspach. Mowa m.in. o kutrach rybackich, które mogą służyć Rosjanom do obserwacji podwodnych kabli łączących Wielką Brytanię ze światem zewnętrznym.

"Chęć wyrządzenia nam krzywdy przez naszych przeciwników nie jest niczym nowym. Zmieniły się natomiast ich możliwości. Do 2030 r. moc ich sił zbrojnych i gospodarka wojenna mogą postawić ich w sytuacji umożliwiającej atak" - dodał.

"Daje nam to nieco ponad 1000 dni na wypełnienie naszej misji: przygotowanie się wraz z sojusznikami do walki i zwycięstwa. Ten rząd dopilnuje, by misja ta została wykonana" - tłumaczył Streeting.

Źródło: "Financial Times"



