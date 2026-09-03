Wrak samochodu Fiat 126 prawdopodobnie od wielu lat leżał na dnie Renu w okolicach Bonn. Teraz jest zagadką dla śledczych, ponieważ znaleziono w nim ludzkie kości.

Jak poinformowała policja w Bonn, straż pożarna w Königswinter (niedaleko Bonn) zauważyła pojazd już na początku sierpnia tego roku. Dwa tygodnie później pokryty rdzą wrak udało się wydobyć z rzeki. W jego wnętrzu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ratownicy natrafili na ludzkie kości.

Fiat znaleziony w Renie. Bez tablic rejestracyjnych

Policja kryminalna w Bonn prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Jak poinformował Deutsche Welle rzecznik policji Simon Rott, na razie nie znaleziono informacji wskazujących na zaginięcie osoby, które można byłoby powiązać z odnalezionym samochodem.

Nie odnaleziono też przy nim tablic rejestracyjnych.

- Samochód mógł leżeć przez cztery, pięć dziesięcioleci w wodzie. Przy tym stanie wraku nie jest to nic niezwykłego - zaznaczył rzecznik. Trudno jest też ustalić, czy samochód wpadł do Renu w tym miejscu, w którym go odnaleziono, czy też płynął z nurtem.

Znalezisko w samochodzie. Czy ślad prowadzi do Polski?

Nadal nie wiadomo również, czy odnalezione fragmenty kości należą do jednej osoby, czy do kilku osób. Kości bada Instytut Medycyny Sądowej w Kolonii.

Według informacji przekazanych przez policję wodną w Duisburgu odnaleziony wrak to samochód Fiat 126, który prawdopodobnie pochodzi z lat 70. lub 80. Czy ślad prowadzi do Polski? - Nie da się tego wykluczyć - mówi rzecznik Simon Rott. - Nie wiemy jeszcze, ile dziesiątek lat samochód przeleżał na dnie i ile aut tego typu było wtedy w Niemczech.

Katarzyna Domagała-Pereira, redakcja Polska Deutsche Welle

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