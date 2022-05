Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Pierwszy przypadek tej choroby stwierdzono w 1958 roku u małp. Zakażone zwierzęta były przetrzymywane w celach badawczych. 12 lat później odnotowano pierwszą infekcję u człowieka, 9-letniego chłopca z Demokratycznej Republiki Konga.

W jakich krajach pojawiły się przypadki małpiej ospy?

W ostatnich dniach przypadki małpiej ospy zdiagnozowano w co najmniej ośmiu europejskich państwach - Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a także w USA, Kanadzie i Australii. To choroba, która zwykle rozprzestrzenia się w Afryce środkowej i zachodniej.

Jak można zakazić się małpią ospą?

Z informacji przekazanych przez WHO wynika, że małpia ospa nie jest postrzegana jako choroba bardzo zaraźliwa. Wymaga bliskiego kontaktu między ludźmi np. skóra do skóry osoby zakażonej, ale też przez kontakt z przedmiotami takimi jak odzież, ręcznik, naczynia czy sztućce. "W Europie rozpoczyna się sezon letni, któremu towarzyszą masowe zgromadzenia, festiwale i imprezy. Obawiam się, że transmisja (małpiej ospy red.) może przyspieszyć, ponieważ obecnie wykrywane przypadki dotyczą osób angażujących się w aktywność seksualną, a objawy (tej choroby) są dla wielu osób nieznane" - przekazał w komunikacie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge.

"Ostatnie przypadki zakażeń są pod kilkoma względami nietypowe" - pisze Kluge. Po pierwsze dochodzi do nich u osób, które nie podróżowały wcześniej do krajów Afryki, w których małpia ospa jest chorobą endemiczną. Po drugie, większość infekcji została wykryta wśród mężczyzn, którzy uprawiali seks z innymi mężczyznami. Po trzecie, pojawienie się w ostatnim czasie zakażeń w różnych państwach sugeruje, że wirus już od pewnego czasu rozprzestrzenia się po świecie - wyliczył dyrektor europejskiego oddziału WHO.

Objawy małpiej ospy

Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach - informuje WHO. Innymi symptomami są też ból pleców, mięśni, powiększone węzły chłonne i ogólne osłabienie.

"Osoby z podejrzeniem małpiej ospy powinny być badane i izolowane od momentu pojawienia się pierwszych objawów" - zaznaczył Kluge. Dodał, że WHO ściśle współpracuje z władzami krajów, w których pojawiła się ta choroba, by zbadać jej źródła i zapobiec dalszemu przenoszeniu się wirusa.

Powikłania małpiej ospy

Małpia ospa zwykle przechodzi po dwóch-czterech tygodniach bez leczenia. W niektórych przypadkach mogą pojawić się jednak powikłania. W grupie ryzyka są noworodki, dzieci oraz osoby z obniżoną odpornością. Ciężkie przypadki objawiają się infekcjami skóry, zapaleniem płuc, splątaniem infekcjami oczu, mogącymi prowadzić do ślepoty. Ostre powikłania mogą prowadzić do śmierci.