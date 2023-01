Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 29 stycznia, około godz. 11, na wyspie Thulusdhoo, w archipelagu Malediwów na Oceanie Spokojnym.

Turysta z Polski w trakcie nurkowania został uderzony przez śrubę pontonowego silnika. Jak podają lokalne media, 52-latek odniósł poważne obrażenia rąk i tułowia, stracił rękę.

Polak został przewieziony do szpitala, ale lekarze stwierdzili jego zgon.

Tragedia na Malediwach. Polski turysta nie żyje

Przedstawiciel miejscowych władz Aslam Mossa w rozmowie z portalem "Sun Online" powiedział, że kanał w północno-wschodniej części wyspy Thulusdhoo jest popularnym miejscem do nurkowania.

Reklama

Mossa powołał się na policję, która twierdzi, że polski turysta nurkował poza wyznaczonym do tego miejscem i to właśnie tam miało dojść do wypadku. Zaznaczył jednak, że nie jest to potwierdzona informacja.

Służby ustalają okoliczności sprawy.