Makabryczny wypadek w Niemczech. Reakcja polityka zszokowała internautów

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem na drodze federalnej 247. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierowca bmw z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas czołowo zderzając się z jadącym z naprzeciwka mercedesem, a następnie z voklswagenem. Jadące prawidłowo auta stanęły w płomieniach.

Mercedesem podróżowała grupa 19-latków - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy zginęli na miejscu. W swoim aucie spłonął też 60-letni kierowca voklswagena. Ostatnia ofiara to 44-letni pasażer bmw. Trzy pozostałe osoby biorące udział w wypadku - pasażerowie voklswagena i bmw oraz kierowca, który miał doprowadzić do wypadku - trafili do szpitala w ciężkim stanie.

Po zdarzeniu władze poleciły mieszkańcom z okolicy zamknięcie okien i wyłączenia klimatyzacji. Powodem były unoszący się nad drogą toksyczny dym ze spalonych wraków.

Zdjęcie / Silvio Dietzel / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance / AFP

Wypadek w Bad Langensalza

Służby i władze Turyngii nie ma wątpliwości - to jeden z najtragiczniejszych wypadków w historii kraju związkowego. Wiadomość o dramacie "z szokiem i smutkiem" przyjął premier Turyngii Bodo Ramelow.

"Opłakuję zmarłych i współczuję bliskim. Tyle życia zniknęło w ciągu kilku sekund. Pozostaje szok" - napisał na Twitterze.