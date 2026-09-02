W skrócie Ciało 58-letniego bezdomnego Polaka znaleziono w ogrodzie domu wystawionego na sprzedaż w Ariccii we Włoszech, było ono w zaawansowanym stanie rozkładu.

Według ustaleń mężczyzna przez pewien czas mieszkał na terenie nieruchomości, a służby znalazły w piwnicy prowizoryczne łóżko oraz rzeczy osobiste zmarłego.

Przyczyna śmierci jest ustalana poprzez sekcję zwłok i badania kryminalistyczne, a dotychczas nie udało się skontaktować z rodziną mężczyzny.

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Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek około południa. Właściciele domu, który od pewnego czasu był wystawiony na sprzedaż, przyjechali na teren nieruchomości, gdzie pojawiają się jedynie okazjonalnie. W ogrodzie zauważyli ciało leżące przy niskim murku.

Natychmiast wezwali służby. Na miejsce przybyli karabinierzy z posterunku w Ariccii, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie okoliczności śmierci.

Ze wstępnych oględzin wynika, że mężczyzna zmarł kilka tygodni wcześniej. Początkowo wskazywano, że śmierć mogła nastąpić na początku sierpnia.

Włochy. Martwy Polak znaleziony na terenie posesji wystawionej na sprzedaż

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna od pewnego czasu przebywał na terenie nieruchomości. Jak wynika z ustaleń przytoczonych przez włoskie media, 58-latek miał za sobą udar mózgu.

W piwnicy budynku miał urządzić sobie schronienie. Służby znalazły tam prowizoryczne łóżko. Przy ciele odnaleziono również rzeczy osobiste mężczyzny, w tym portfel oraz telefon komórkowy.

Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. Śledczy biorą pod uwagę przede wszystkim możliwość śmierci z przyczyn naturalnych. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają jednak przynieść badania kryminalistyczne oraz sekcja zwłok.

W porozumieniu z prokuraturą w Velletri zdecydowano o przewiezieniu ciała do Instytutu Medycyny Sądowej w Poliklinice Tor Vergata. Zwłoki pozostaną tam do dyspozycji organów sądowych.

Ostateczną przyczynę zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok. Dochodzenie ma również pozwolić ustalić, jak długo mężczyzna przebywał na terenie nieruchomości i co dokładnie wydarzyło się przed jego śmiercią.

Mieszkańcy opowiedzieli o życiu Polaka. "Był bezdomny"

Włoskie media dotarły również do mieszkańców Ariccii, którzy znali 58-latka. Z ich relacji wynika, że mężczyzna od kilku lat przebywał w okolicy i żył w skrajnie trudnych warunkach, nie mając stałego miejsca zamieszkania. "Mieszkał w okolicy od kilku lat i był bezdomny" - mówili.

Według mieszkańców pomocą miała obejmować go również miejscowa diecezjalna organizacja Caritas. Nie wiadomo jednak, czy miał rodzinę przebywającą we Włoszech lub w Polsce.

"W tej chwili nie udało się skontaktować z żadnym z członków rodziny mężczyzny" - przekazali mieszkańcy, cytowani przez włoskie media.



