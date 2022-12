Do zdarzenia doszło w sobotę na plaży w Point San Pablo w Richmond, 20 km od San Francisco. Około godz. 14:45 jeden z plażowiczów znalazł wówczas but do biegania. Według jego relacji, w środku znajdowała się ludzka stopa, widoczna była też kość. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że znaleziono część ludzkiego ciała.

USA: Ludzka stopa na plaży. Ustalenia policji

Policja podejrzewa, że stopa należy od kogoś, kto zginął, skacząc z mostu Golden Gate lub Richmond-San Rafael kilka miesięcy wcześniej. Jak przekazano, to częste miejsca samobójstw.

- Szacujemy, że ciało było w wodzie co najmniej kilka miesięcy, prawdopodobnie dłużej - powiedział sierż. Aaron Pomeroy z Departamentu Policji w Richmond.

Śledczy poinformowali, że nie można dotąd zidentyfikować płci ani rasy ofiary. Policjanci sprawdzają ostatnie przypadki zaginięć.



Stopa została przekazana do szczegółowych badań.