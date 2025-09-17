Państwowa Administracja Transportu w październiku ma rozpocząć usuwanie pojazdów, które zbyt długo pozostają na parkingu przy przejściu granicznym z Rosją w Koidule w prowincji Võrumaa. Maksymalnie auta mogą być tam zaparkowane przez 72 godziny.

Jak podaje estoński portal ERR, w ubiegłym tygodnie władze ogłosił, że zawarły umowę z prywatną firmą Svenai OÜ, która zajmie się odholowaniem pojazdów do innych miejsc.

Estonia zajmie się porzuconymi samochodami

Siim Jaksi, szef Państwowej Administracji Transportu wyjaśnił, że przy parkingu znajduje się informacja, z której wynika, że parkowanie dozwolone jest na 72 godziny, a kierowca musi w widocznym miejscu umieścić informację o godzinie rozpoczęcia parkowania. - Jeśli tam będziemy i nie znajdziemy takich informacji w samochodach, wówczas automatycznie mamy prawo usunąć ten samochód z parkingu - zaznaczył.

Jak zaznaczył, podstawa prawna umożliwiająca usuwanie pojazdów w ten sposób weszła w życie na początku bieżącego roku. Jaksi dodał, że auta będą wywożone do bezpiecznej strefy przechowywania w Võru, oddalonej od przejścia granicznego o 40 kilometrów. Samochody pozostaną tam przez dwa miesiące, po czym trafią na aukcję.

- Jeśli w ciągu 30 dni właściciel pojazdu nie przyjedzie po samochód, wysyłamy właścicielowi pojazdu ostrzeżenie, że zaczniemy zajmować się przechowywanym pojazdem - wyjaśnił.

Kosztowne przechowywanie pojazdu

W wiadomości podawany będzie także nowy termin odbioru auta i informacja, że właściciel będzie musiał uiścić opłatę za holowanie i przechowywanie samochodu.

Szef Państwowej Administracji Transportu zaznaczył, że w pobliżu przejścia znajdują się także inne parkingi, z czego większość jest płatna. Podkreślił także, że kierowcy, którzy zdecydują się pozostawić samochody na poboczach, w pobliskim lesie czy na terenie prywatnym również powinni obawiać się usunięcia pojazdu.

Państwowa Administracja Transportu na wiosnę zaczęła informować kierowców, że ich auta przez długi czas pozostają zaparkowane przy granicy. Portal ERR wskazuje, że są to nie tylko samochody zarejestrowane w Estonii, ale i w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Łotwy, Szwecji czy w Ukrainie.

Ustalono także wysokość opłat - za usunięcie samochodu z parkingu właściciel zapłaci 152 euro (ok. 650 zł). Przechowywanie kosztować będzie 21 euro (ok. 90 zł) za pierwszy dzień i 4,25 euro (ok. 18 zł) za każdy kolejny dzień, ale maksymalnie 85 (ok. 360 zł) euro miesięcznie.

Jeśli pojazd ostatecznie zostanie sprzedany, powyższe koszty zostaną odjęte od wpływów z aukcji, a pozostała część zostanie zdeponowana na rok. Gdy właściciel samochodu w tym czasie nie nawiąże kontaktu, środki zostaną przekazane do kasy państwa.

