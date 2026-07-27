Mają dołączyć do UE, zmieniają politykę wobec Rosjan. Rząd ogłasza
Czarnogóra zniesie ruch bezwizowy dla obywateli Rosji. Od 1 listopada 2026 roku Rosjanie będą musieli uzyskać wizę przed podróżą. Decyzja jest elementem dostosowywania czarnogórskich przepisów do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, do której kraj chce dołączyć w 2028 roku.
W skrócie
- Od 1 listopada 2026 roku obywatele Rosji będą musieli posiadać wizę, aby wjechać do Czarnogóry, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzanymi przez władze kraju.
- Podobne ograniczenia obejmą obywateli Białorusi, Chin, Arabii Saudyjskiej i Turcji.
- Czarnogóra dostosowuje politykę wizową do wymagań Unii Europejskiej w związku z negocjacjami akcesyjnymi oraz planuje wprowadzenie elektronicznych wiz.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Do końca października obywatele Rosji nadal będą mogli wjeżdżać do Czarnogóry bez wizy i przebywać na jej terytorium przez maksymalnie 30 dni. Od 1 listopada dotychczasowe ułatwienia przestaną jednak obowiązywać.
Zmiany obejmą nie tylko Rosjan. Obowiązek wizowy zostanie wprowadzony również wobec obywateli Białorusi, Chin, Arabii Saudyjskiej i Turcji.
Czarnogóra wprowadza wizy dla Rosjan. W tle negocjacje akcesyjne z UE
Czarnogórskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że rozporządzenie w sprawie nowych zasad zostało przyjęte przez rząd 23 lipca. Władze podkreślają, że decyzja pozwoliła na pełniejsze dostosowanie krajowej polityki wizowej do polityki Unii Europejskiej.
Było to jedno z zobowiązań związanych z zamykaniem rozdziału 24 negocjacji akcesyjnych, dotyczącego sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Realizacja unijnych wymagań ma także umożliwić Czarnogórze otrzymanie około czterech milionów euro w ramach Planu Wzrostu dla Bałkanów Zachodnich.
Podgorica jest obecnie uznawana za jednego z najbardziej zaawansowanych kandydatów do członkostwa w UE. Władze kraju deklarują, że chciałyby zakończyć proces akcesyjny i wejść do Wspólnoty w 2028 roku.
Wnioski wizowe mają być przyjmowane nie tylko w czarnogórskich ambasadach i konsulatach. Władze zapowiadają również współpracę z centrami VFS Global, działającymi między innymi w Rosji, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Bangladeszu, Kirgistanie i Azerbejdżanie.
Czarnogóra pracuje ponadto nad nowym systemem informacji wizowej. W dalszej perspektywie planowane jest także wprowadzenie możliwości uzyskiwania wiz elektronicznych.
Osobne zasady mogą nadal dotyczyć osób posiadających czarnogórskie zezwolenie na pobyt, a także ważne wizy lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa strefy Schengen, Stany Zjednoczone albo Wielką Brytanię.