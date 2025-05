Piątkowy rekord Narodowe Centrum Meteorologii ZEA zanotowały w Al Shawamekh w Abu Zabi o 14:30 czasu lokalnego. W wydanym komunikacie wskazano, że od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2003 r., jeszcze nigdy nie było tak gorąco . Poprzedni rekord maja odnotowano w 2009 r. - było to 50,2 st. C .

Rekordy ciepła odnotowywane są w ostatnim czasie nie tylko na Bliskim Wschodzie. Ubiegły rok okazał się najcieplejszym w historii pomiarów również w Europie. Na Starym Kontynencie średnia temperatura wyniosła 10,69 st. C . To o 0,28 st. C więcej niż w 2020 - poprzednim najgorętszym roku w Europie.

Temperatura była o 1,47 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 i aż o 2,92 st. C wyższa od średniej sprzed okresu przemysłowego.

Rok 2024 stał się najgorętszym w historii zapisów również w Polsce. Jak podaje IMGW, średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 10,9 st. C. To o 2,2 st. C więcej od średniej rocznej z lat 1991-2020. "Ubiegły rok należy zaliczyć do lat ekstremalnie ciepłych" - podkreślają eksperci.