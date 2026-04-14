W skrócie Peter Magyar zapowiedział zawieszenie programów informacyjnych w mediach państwowych na Węgrzech do czasu zapewnienia obiektywizmu przez nową radę nadzorczą.

Lider partii TISZA wezwał do ustąpienia władz mediów, szefów sądów najwyższych, prokuratora generalnego oraz prezydenta Tamása Sulyoka, nazywając ich "marionetkami" poprzedniego reżimu.

Human Rights Watch oświadczyła, że nowy rząd Węgier powinien natychmiast zawiesić działalność Urzędu Ochrony Suwerenności i uchylić ustawę go powołującą.

Zgodnie z zapowiedziami przyszłego premiera "zatrzymanie propagandy finansowanej przez państwo" poprzez zawieszenie nadawania wiadomości z "przejętych przez państwo" stacji telewizyjnych i radiowych do czasu, aż nowa rada nadzorcza będzie w stanie zapewnić obiektywne relacje będzie jednym z pierwszych kroków nowego rządu - powiadomił brytyjski dziennik "The Guardian".

Wezwał również władze mediów do ustąpienia ze stanowisk. Podobny apel wystosował również do szefów sądów najwyższych, prokuratora generalnego czy prezydenta Tamás Sulyoka. Wszystkich ich określił jako "marionetki" poprzedniego reżimu.

Węgry. Magyar zapowiada zmiany w mediach

TISZA zdobyła w niedzielnych wyborach większość konstytucyjną. Magyar zapewnił, że odbuduje demokrację i wykorzeni korupcję.

Przed wyborami Międzynarodowy Instytut Prasy (International Press Institute - IPI) podkreślił w raporcie, że węgierski system regulacji mediów jest najbardziej upolityczniony w Unii Europejskiej. Szacuje się, że po 16 latach rządów Viktora Orbana władze bezpośrednio lub pośrednio kontrolują 80 proc. rynku mediów.

Międzynarodowa organizacja Human Rights Watch (HRW) oświadczyła w poniedziałek, że nowy rząd Węgier powinien natychmiast zawiesić działalność Urzędu Ochrony Suwerenności i uchylić ustawę go powołującą. Urząd, powołany w 2023 roku, ma szerokie uprawnienia do prowadzenia śledztw wobec m.in. dziennikarzy. Biuro "wielokrotnie nękało organizacje społeczeństwa obywatelskiego i media krytykujące rząd, w tym organizację antykorupcyjną Transparency International" - podkreśliła HRW.

