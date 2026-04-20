W skrócie Peter Magyar zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o ponowne otwarcie rurociągu Przyjaźń i zadeklarował wycofanie blokady na unijną pożyczkę po wznowieniu tranzytu ropy.

Komisja Europejska nie odpowiedziała, czy UE zapłaci za naprawę rurociągu i pozostaje w kontakcie ze stronami w celu ułatwienia wznowienia dostaw.

Tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację został wstrzymany po uszkodzeniu rurociągu, a Zełenski zapowiedział wznowienie działania do końca kwietnia.

Zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech Peter Magyar zwrócił się w poniedziałek do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg Przyjaźń jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą - powiedział na konferencji prasowej.

Jak dodał, Budapeszt oczekuje też, że "Rosja zacznie dostarczać ropę (do rurociągu) zgodnie z umowami".

Magyar zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana na unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.

Dostawa ropy przez rurociąg Przyjaźń. UE zabrała głos

Wcześniej w poniedziałek Komisja Europejska odmówiła odpowiedzi na to, czy UE zapłaci za naprawę uszkodzonego rurociągu. - Na tym etapie nie będziemy udzielać informacji - powiedział rzecznik KE Olof Gill. Podkreślił jednocześnie, iż Komisja jest w kontakcie z zainteresowanymi stronami, aby ułatwić wznowienie dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

Orban oświadczył w niedzielę, że Budapeszt otrzymał sygnały, iż Ukraina jest gotowa przywrócić tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń dzień później - czyli poniedziałek 20 kwietnia.

Z kolei w marcu prezydent Zełenski poinformował, że przyjął ofertę Unii Europejskiej w sprawie wsparcia technicznego i finansowego, by zakończyć naprawę rurociągu. Została ona przedstawiona m.in. przez szefową KE Ursulę von der Leyen.

Uszkodzony rurociąg Przyjaźń. Wstrzymana dostawa ropy na Węgry

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia w rosyjskim ataku. Bratysława i Budapeszt wielokrotnie zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą i wznowieniem przesyłu surowca. Zełenski zapowiedział 14 kwietnia, że rurociąg zacznie działać do końca tego miesiąca.

W trakcie poniedziałkowej konferencji Magyar odniósł się też do prowadzonej przez Rosjan rozbudowy elektrowni atomowej Paks. Ocenił, że jest to ważny i konieczny projekt, ale nowy rząd będzie musiał przeanalizować warunki finansowania kredytu udzielonego Budapesztowi przez Moskwę.

