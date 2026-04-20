W skrócie Peter Magyar zapowiedział, że Węgry wstrzymają wyjście z Międzynarodowego Trybunału Karnego, co oznacza obowiązek aresztowania osób poszukiwanych przez ten sąd.

Magyar przeprowadził rozmowę telefoniczną z Binjaminem Netanjahu i zaprosił go na obchody 70. rocznicy powstania węgierskiego, a premier Izraela zaprosił Magyara do Jerozolimy na spotkanie dwustronne.

Magyar podkreślił, że Węgry nie tolerują antysemityzmu, Izrael jest dla nich ważnym partnerem gospodarczym, a decyzje dotyczące wykonania nakazów MTK będą podejmowane w interesie kraju.

Przyszły premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że wstrzyma wyjście kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Jak poinformował turecki dziennik "Daily Sabah", decyzja ta może zmusić Budapeszt do aresztowania przywódców i osobistości poszukiwanych przez sąd.

Magyar: Węgry zamierzają pozostać członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego

Węgierski portal Telex podał, że podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Hungexpo w Budapeszcie Magyar zaznaczył, że jeśli na Węgrzech pojawi się osoba poszukiwana przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości, to powinna zostać zatrzymana.

- Powiedziałem jasno, że Węgry zamierzają pozostać członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jeśli ktoś wchodzi na terytorium kraju, który jest członkiem MTK i ta osoba podlega nakazowi aresztowania, to musi zostać zatrzymana - podkreślił podczas konferencji.

Magyar był też dopytywany przez reporterów, czy rozmawiał na ten temat za premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, który wraz z byłym ministrem obrony Joawem Galantem jest poszukiwany przez MTK. Przyszły premier Węgier nie zdecydował się jednak odpowiedzieć na to pytanie.

Przypomnijmy, że proces wyjścia z MTK zapoczątkował Viktor Orban. Miało to miejsce po tym, jak trybunał wydał nakaz aresztowania premiera Izraela. Wśród poszukiwanych przez MTK znajduje się również m.in. Władimir Putin.

Magyar zaprosił Netanjahu na Węgry. Chce utrzymać z Izraelem bliskie stosunki

Dodajmy, że w środę Magyar odbył rozmowę telefoniczna z Netanjahu. W jej trakcie uzgodniono, że ministrowie spraw zagranicznych obu krajów wkrótce się spotkają, aby omówić stosunki izraelsko-węgierskie. Ponadto przyszły premier Węgier miał zapewnić swojego izraelskiego odpowiednika, że chce utrzymać bliskie stosunki między krajami.

Telex poinformował ponadto, że Magyar - mimo chęci wstrzymania wyjścia z MTK - rzekomo zaprosił premiera Izraela Binjamina Netanjahu na obchody 70. rocznicy powstania węgierskiego. Premier Izraela miał przyjąć zaproszenie i w odpowiedzi zaprosił Magyara do Jerozolimy na spotkanie dwustronne.

Magyar ponadto w rozmowie z Deutsche Welle podkreślił, że Węgry nie tolerują żadnych form antysemityzmu, a Izrael jest ważnym partnerem gospodarczym kraju. Ponadto zaznaczył, że jego rząd rozważy, co leży w interesie kraju i podejmie odpowiedni decyzje w UE w sprawie Izraela.

Źródła: "Daily Sabah", Telex.hu

