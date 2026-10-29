Magyar szydzi z Orbana. Mógłby stanąć na czele ONZ tylko w jednym przypadku

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Premier Węgier Peter Magyar stwierdził, że wybór Viktora Orbana na sekretarza generalnego ONZ byłby dobrym pomysłem tylko, jeśli celem byłaby likwidacja organizacji. Polityk odniósł się w ten sposób do doniesień, według których Orban może ubiegać się o fotel sekretarza generalnego ONZ. Magyar stwierdził także, że Orban to "mafioso", a instytucja, mimo swych wad, nie jest organizacją przestępczą.

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Viktor Orban na tle sali plenarnej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Peter Magyar szyderczo skomentował doniesienia o rzekomym zainteresowaniu Viktora Orbana stanięciem na czele ONZMSZ / Konrad Laskowski, FB / Viktor Orbanmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Premier Węgier Peter Magyar stwierdził, że wybór Viktora Orbana na sekretarza generalnego ONZ miałby sens jedynie w przypadku chęci likwidacji organizacji.
  • Magyar ostro skrytykował swojego poprzednika, nazywając go mafioso i zarzucając mu uczynienie z Węgier jedno z najbardziej skorumpowanych państw Europy.
  • Doniesienia o kandydaturze Orbana skomentowali także Donald Tusk oraz Radosław Sikorski, a ukraiński dyplomata ironicznie przypomniał o jego zdolności do szantażu i wetowania decyzji.
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Peter Magyar podczas wizyty w Pradze został pytany o ustalenia "The Wall Street Journal", według których Viktor Orban może liczyć na poparcie USA, Rosji i Chin w walce o fotel sekretarza generalnego ONZ. Magyar stwierdził, że wybór Orbana na to stanowisko byłby dobrym pomysłem tylko wtedy, jeśli celem byłaby likwidacja organizacji.

- Nie uważam ONZ za organizację idealną - podobnie jak w przypadku innych organizacji globalnych, ta również ma swoje wady. Nie sądzę jednak, by ktokolwiek chciał zniszczyć Organizację Narodów Zjednoczonych, ani by jej likwidacja była celem - powiedział Magyar cytowany przez serwis Vilaggazdasag.

- Jeśli jednak taki jest cel, dobrym punktem wyjścia jest mianowanie Viktora Orbana - powiedział premier Węgier.

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W dalszej części wypowiedzi Magyar porównał swojego poprzednika do szefa organizacji przestępczej.

- Mafioso, którego trzech ministrów już przebywa w areszcie, który ograbił kraj i uczynił z Węgier jedno z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw Europy, nie powinien kierować Organizacją Narodów Zjednoczonych - stwierdził Magyar.

- Nie uważam, nawet pomimo wszystkich niedociągnięć, aby ONZ była organizacją przestępczą i aby kierowała nią mafia - powiedział szef węgierskiego rządu.

"Równie zabawne". Do pogłosek o przyszłości Orbana odnieśli się Tusk i Sikorski

Wcześniej doniesienia o nowym pomyśle na przyszłość polityczną Orbana skomentowali m.in. Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polski premier nazwał pogłoski "zabawnymi".

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- Przed chwilą był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, wydaje mi się to równie zabawne jak właśnie ta pierwsza plotka - powiedział Tusk.

"Mimo starej znajomości i mimo poparcia jakiego udzielił mu w kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki, nie przewiduję, aby Polska wsparła kandydaturę Wiktora Orbana na Sekretarza Generalnego ONZ" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski.

Orban "doceniony" za "mistrzowskie umiejętności wetowania i szantażowania"

Ironii i złośliwości nie szczędził byłemu premierowi Węgier także szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. To właśnie konflikt z Kijowem był dla Orbana jedną z osi kampanii wyborczych, która finalnie doprowadziła do utraty przez niego władzy.

"Jestem przekonany, że Viktor Orban, jako sekretarz generalny ONZ, zrobiłby dobry użytek ze swoich mistrzowskich umiejętności wetowania i szantażowania, które rozwinął przez lata wykolejania ważnych decyzji UE" - skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

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"Możemy podzielić się z resztą świata naszym wspaniałym doświadczeniem związanym z zabraniem go na kawę w odpowiednim momencie" - napisał Sybiha.

Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do unijnego głosowania nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził w grudniu 2023 r., że wniosek udało się przyjąć, bo w kluczowym momencie Orban został zaproszony na kawę, serwowaną poza salą głosowań.

Źródła: Vilaggazdasag, Ukrainska Prawda

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